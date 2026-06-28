KK Zadar ima novog trenera: Modrić: "Nemam hobi, u košarci sam 24 sata"

Novi trener Košarkaškog kluba Zadar Stipe Modrić u prvom razgovoru za klupsku televiziju otkrio je prve dojmove nakon preuzimanja momčadi, govorio o trenerskoj filozofiji, motivaciji, odnosu s igračima te priznao da mu je košarka praktički način života.

Prisjetio se trenutka kada je dobio poziv iz Zadra i otkrio da mu je prva misao bila puna dvorana na Višnjiku i podizanje trofeja pred zadarskim navijačima. Istodobno je, kaže, bio svjestan koliko će zahtjevan biti put do takvog uspjeha.

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Govoreći o ljudima koji su obilježili njegov razvoj, Modrić je istaknuo kako je tijekom gotovo dvadesetogodišnje igračke karijere učio od brojnih trenera. Posebno je izdvojio Zmaga Sagadina, od kojeg je nastojao usvojiti brojne kvalitete, dok je Sašu Dončića spomenuo kao prvog čovjeka koji mu je pružio priliku da vodi seniorsku momčad.

Košarka mu je, kaže, oduvijek bila najveća motivacija. Nakon gotovo dva desetljeća provedenih na parketu kao igrač, trenerski posao vidi kao prirodan nastavak svog sportskog puta te priznaje da ga najviše veseli što i dalje može raditi posao koji voli od djetinjstva.

Jedna od stvari od koje ne želi odustati jest vlastiti karakter. Smatra da bi možda u nekim situacijama mogao biti i stroži, no ne želi mijenjati način na koji pristupa ljudima i poslu.

Posebne rituale prije utakmica nema. U dvoranu dolazi oko dva sata prije početka kako bi se mirno pripremio i u glavi prošao moguće scenarije utakmice, ali praznovjerja ili posebnih navika, kaže, nema.

Od svojih igrača na kraju sezone volio bi čuti da je bio trener dobrog karaktera, strog, ali pravedan.

Ni dani bez utakmica ne prolaze bez košarke. Analizira protivnike i priprema sljedeće susrete, a budući da se njegova kći također bavi košarkom, slobodno vrijeme često provodi prateći njezine utakmice.

Dolazak u Zadar veseli ga i iz privatnog razloga – bit će bliže rodnom Sinju.

Iako bi mnogi očekivali da ima hobi kojim se opušta, Modrić priznaje da je košarka prisutna praktički cijeli dan. Kada želi nakratko pobjeći od sporta, vrijeme provodi s obitelji i prijateljima, no kroz osmijeh priznaje da pravi hobi zapravo nema.

Na kraju je poslao poruku zadarskim navijačima, istaknuvši kako mu je velika čast voditi klub te poručio da su svi u klubu okupljeni oko istog cilja – stvaranja boljeg Zadra i ostvarivanja rezultata koje navijači priželjkuju.