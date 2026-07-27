KK Zadar dobio novog partnera: Jadran tuna ulazi u klubsku priču uoči nove sezone

Košarkaški klub Zadar potpisao je sponzorski ugovor s tvrtkom Jadran tuna d.o.o., koja će od nove sezone biti jedan od partnera kluba.

Jadran tuna osnovana je 1997. godine sa sjedištem u Biogradu na Moru, a u stopostotnom je vlasništvu lokalnih ribarskih obitelji. Tvrtka posluje u sektoru ribarstva i marikulture te raspolaže vlastitom flotom ribarskih, logističkih i servisnih brodova.

Potpisivanjem ovog ugovora KK Zadar dodatno je osnažio svoju mrežu partnera uoči nove natjecateljske sezone.

Direktor KK Zadar Roko Jurlina istaknuo je važnost suradnje s uspješnim lokalnim tvrtkama.

„Iznimno me veseli što je Jadran tuna postala partner Košarkaškog kluba Zadar. Posebno je važno kada uspješne tvrtke iz Zadarske županije prepoznaju vrijednost ulaganja u sport i zajednicu, jer upravo takva partnerstva doprinose razvoju cijele naše regije.

KK Zadar predstavlja grad i županiju daleko izvan sportskih okvira, a vjerujem da povezivanje gospodarstva i sporta stvara dodatnu vrijednost za cijelu zajednicu. Zahvaljujem upravi Jadran tune na ukazanom povjerenju. Uvjeren sam da je ovo početak uspješne i dugoročne suradnje na obostrano zadovoljstvo.”

Glavni izvršni direktor Jadran tune d.o.o. Leo Mandić istaknuo je važnost podrške lokalnoj zajednici i sportu.

„U Jadran tuni njegujemo tradiciju, predan rad i odgovornost prema zajednici u kojoj živimo i poslujemo. Upravo zato nam je veliko zadovoljstvo postati partner Košarkaškog kluba Zadar, kluba koji desetljećima predstavlja simbol sportskog ponosa, zajedništva i identiteta našega kraja.

Vjerujemo da se uspjeh, bilo u gospodarstvu ili sportu, ne gradi preko noći. On je rezultat rada, ustrajnosti, međusobnog povjerenja i ljudi koji dijele isti cilj. To su vrijednosti koje prepoznajemo u KK Zadar i zbog kojih smo s posebnim zadovoljstvom odlučili podržati klub.

Smatramo da je odgovornost svakoga tko ostvaruje uspjeh ulagati u sredinu iz koje je potekao i pomagati onima koji svojim djelovanjem okupljaju ljude, nadahnjuju mlade i čuvaju ono što nas povezuje. Zato nam je čast biti dio priče Košarkaškog kluba Zadar i vjerujemo da je ovo početak dugoročnog partnerstva.”