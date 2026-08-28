KK Split otvorio upise za najmlađe: Besplatni trening u rujnu, Žuti stižu i na Sajam sporta u Jokeru

Košarkaški klub Split otvorio je upise za najmlađe košarkaše i pozvao djecu da naprave prve korake na parketu u dobro poznatom žutom dresu. Iz kluba su objavili detalje programa za nekoliko dobnih skupina, a zainteresirani će se s trenerima i mladim igračima moći upoznati i ovog petka i subote na Sajmu sporta u splitskom TC Joker.

Programi za djecu od četiri do 13 godina

"Zakorači u svijet košarke", poručili su iz KK Splita uz početak novih upisa u klupske programe namijenjene djeci od četiri do 13 godina. Posebna prilika za sve zainteresirane bit će Sajam sporta u TC Joker, gdje će KK Split biti prisutan u petak i subotu. "Budi s nama na Sajmu sporta u TC Joker u petak i subotu. Popričaj s trenerima, djecom koja već treniraju u KK Splitu, upiši se odmah i iskoristi pravo na besplatni trening u rujnu. Ajmo Žuti!", objavili su iz kluba.

Za najmlađe, od četiri do sedam godina, organizirana je Univerzalna sportska škola Žutko, a treninzi se održavaju u Dvorani Gripe. Trener je Luka Škeva, kojeg zainteresirani mogu kontaktirati na broj 095 5244 250.

Djeci od osam do deset godina namijenjen je Mini basket KK Split, također na Gripama. Trener ove skupine je Duje Kaliterna, a njegov kontakt broj je 091 190 8334. Za djecu od 11 do 13 godina organizirana je Škola košarke KK Split, a treninzi se održavaju na više lokacija – na Pazigradu, Mejašima, Spinutu i Gripama. Za ovu skupinu također je zadužen Luka Škeva. Sve dodatne informacije o upisima moguće je dobiti putem e-mail adrese info@kk-split.com. Iz kluba pritom pozivaju roditelje i djecu da ih posjete na Sajmu sporta, upoznaju trenere i male košarkaše koji već treniraju u KK Splitu te se na licu mjesta informiraju o programu i upisima.