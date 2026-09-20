KK Split doveo još jedno pojačanje

Košarkaški klub Split doveo je novo pojačanje - 31-godišnji Matic Rebec visok 182 cm novi je vanjski igrač Žutih, Rebec je reprezentativac Slovenije i iskusni razigravač bogate igračke karijere. U posljednjoj je sezoni nastupao za SC Derby u AdmiralBet ABA ligi, gdje je u 21 utakmici prosječno bilježio 10,6 poena i 3,9 asistencija.

Sretan sam što sam potpisao za Split

Prilikom dolaska, Rebec je izrazio zadovoljstvo dolaskom u Split: "Sretan sam što sam potpisao za Split. Čeka nas sezona puna izazova — domaće prvenstvo i Europa. Dobro poznajem trenera jer smo ranije igrali zajedno, tako da je i on bio jedan od velikih razloga za moju odluku."

Nadam se da ćemo imati puno razloga za slavlje

"Dolazim maksimalno motiviran da zajedno napravimo velike stvari, a moj cilj je da svojom energijom i iskustvom pomognem ekipi ostvariti što bolje rezultate. Znam koliko navijači Splita znače klubu i jedva čekam zaigrati pred njima. Nadam se da ćemo zajedno imati puno razloga za slavlje. Vidimo se na Gripama!" zaključio je Rebec.

Splićani su u tri dana doveli tri pojačanja pred početak sezone.