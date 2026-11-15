KK Mertojak uvjerljivo slavio, a borba za naslov postaje sve dramatičnija: Slijedi pakleni vikend na Poljudu

Kolo prije kraja prvog dijela prvenstva Hrvatske u klasičnom kuglanju sasvim je neizvjesna situacija tko će na kraju zasjesti na sami vrh poretka. Kako smo već i najavili na početku natjecanja, očekivao se tromeč između Zaprešića, Zadra i Mertojaka a nedavno smo skrenuli pozornost i na novaka u ligi, Nove Nade iz Požege.

I upravo su oni priredili senzaciju u ovom kolu pobjedivši kao gost Zaprešić sa 6:2, nanijevši im tako prvi prvenstveni poraz unutar zadnje četiri godine u kuglani u Zaprešiću.

Zadar, Nove Nade i Zaprešić, svi sa po jednim porazom imaju po 14 bodova, Mertojak sa 11 (dva poraza i jedan remi) zaostaje za tri boda. U zadnjem, 9. kolu, u velikom derbiju Nove Nade dočekuju Zadar, kuglana u Požegi bit će dupkom puna, novajlija bi pobjedom mogao prezimiti na prvom mjestu, sa velikim izgledima i za konačni trijumf, budući mu Zaprešić i Mertojak u drugom dijelu dolaze u goste. S druge strane pobjeda bi Zadru bila puni vjetar u leđa, praktički mu samo nadalje na putu stoji Mertojak u gostima. Interesantno je da su u Zadru (Marinović i Kovač) i Novim Nadama (Šarkezi i Matić) po dva bivša igrača Mertojaka, pa će to biti i obračun bivših klupskih kolega.

Mertojak je pet bodova izgubio na gostovanjima i sad mu predstoji težak zadatak, dobiti sve utakmice do kraja da bi sam odlučivao o svojoj sudbini.

Prvi je odrađen rutinski, pobjeđen je Bjelovar sa 6:2 (3663:3451) u utakmici u kojoj se, na dosta teškoj kuglani, osobito iskazao Dario Prađeno sa 645 srušenih čunjeva, potvrdivši tako svoju dobru formu u ovom dijelu prvenstva.

Mertojak se sada okreće utakmici Lige prvaka, u osmini finala, u subotu, 21.11. u kuglani u Poljudu sa početkom u 13,00 dolazi mu u goste prvak Slovenije, Triglav iz Kranja, a već slijedeći dan, u nedjelju je gradski derbi. Poštar kao domaćin nada se trećoj uzastopnoj prvenstvenoj pobjedi nad Mertojakom, bodovi su izuzetno važni i jednoj i drugoj ekipi. Poštaru za bijeg sa dna tablice, Mertojaku za priključak vrhu.

Pred nama su slijedeći vikend dva vrhunska kuglačka ogleda u Poljudu uz pune tribine i sjajnu navijačku atmosferu.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Bjelovar:

D.Dimitrovski-D.Kakša 1:0(612:585)

B.Vlakevski-M.Teskera 0:1(593:615)

N.Muše-P.Dedić 1:0(631:564)

D.Prađeno-B.Bogdanović 1:0(645:571)

I.Totić-D.Blaško 1:0(615:510)

L.Požega-M.Vokšan 0:1(567:606)