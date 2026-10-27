KK DEMS Split osvojio naslov amaterskih prvaka države na završnici u Čakovcu

Ove sezone je turnir bio nikad veći i jači jer su na njemu nastupale momčadi pobjednici čak 6 regija: prvak Zagreba, prvak Karlovačke županije, prvak Zadra, prvak Šibenika, prvak Splita i domaćin Čakovec. Snagu ovakvog turnira pokazuje i činjenica da su na turniru nastupili mnogi bivši profesionalni prvoligaški igrači, a za neke momčadi čak i još uvijek aktivni igrači.

Turnir je organiziran po principu da su momčadi bile podijeljene u dvije skupine gdje su trebali igrati svatko sa svakim, a zatim pobjednici skupina međusobno finale. Naš grad i županiju je drugu godinu za redom predstavljala momčad splitskog DEMS-a.

Par dana pred odlazak na put, postali smo svjesni da naš predstavnik na turnir odlazi sa jako malim brojem igrača, jer dobar dio momčadi nije mogao putovati na drugi kraj države preko radnog tjedna zbog poslovnih obaveza. Taj detalj cijeloj priči daje dodatnu težinu jer su momci iz DEMS-a izvukli nevjerojatnu količinu energije i u stilu Gorana Ivaniševića otišli do kraja kad nitko od njih to nije očekivao. No krenimo kronološki redom u događanja na turniru.

Prva utakmica za splitsku momčad bila je protiv domaćina Čakovca, možda i najteža moguća u tom trenutku jer nakon više od 6 sati vožnje momci su praktički iz kombija izašli na zagrijavanje. S druge strane je stajala All-star momčad Zimskog prvenstva u Čakovcu. Igrači DEMS-a su odlično otvorili utakmicu uz 5 trica u prvoj četvrtini, te su do poluvremena samo održavali svoju prednost. Ipak u drugom dijelu ih je sustigao umor zbog puta i jako kratke rotacije, a domaćin je nošen publikom počeo sustizati prednost. Na kraju utakmice imali smo napetu egal završnicu gdje je DEMS na 6 sekundi do kraja i pri vodstvu od 3 razlike izgubio loptu, no igrači domaće momčadi promašuju tricu za produžetak. Konačan rezultat bio je 55:52

Kasnije iste večeri momčad Čakovca je uspjela iznenaditi momčad Šibenika, te time našeg predstavnika dovela u situaciju da mu samo pobjeda protiv Šibenika nosi finale. Subotnje jutro donijelo je dvoboj sa Šibenikom, koji u svojim redovima ima pregršt bivših profesionalnih igrača. Ipak momčad iz Splita je u utakmicu ušla odlučno, dobrim šutom i jakom obranom stvorila prednost, koju nije ispuštala do kraja utakmice. Konačan rezultat utakmice bio je 90:79.

Veliko finale donijelo je novi okršaj sa prvacima grada Zadra, grada koji je na prva dva izdanja turnira dao i osvajača prvenstva Hrvatske. Ovoga puta to je bila momčad Sfinga Staffordsa, izrazito fizički jaka momčad, redom sastavljena od momaka u ranim tridesetima. Utakmica nije dobro počela za splitsku momčad, šut koji ih je krasio prve dvije utakmice stao je zbog umora. Zatim su na vidjelo isplivale dvije stvari, timska obrana i duh, te nestvarna druga četvrtina Zvonka Buljana. Zabriljirao je Zvonko na obje strane terena, izluđivao protivnike ukradenim loptama, prodorima i tricama, te odveo svoju momčad do prednosti od 14 razlike na poluvremenu i tako svih podsjetio o kakvom igraču i talentu se radi. Ipak drugo poluvrijeme je donijelo pad snage, što je dobra zadarska momčad iskoristila da se skroz vrate u utakmicu. Zadnjih nekoliko minuta su igrači DEMS-a bili toliko umorni da je izgledalo kao da neće uspjeti završiti utakmicu. Ipak nakon zadnjeg time-outa na turniru, skupili su dovoljno snage i priveli utakmicu kraju rezultatom 55:51, čime je titula amaterskog prvaka Hrvatske prvi put završila u Splitu.

Čak su i sve individualne nagrade pripale splitskoj momčadi jer je Zvonko Buljan bio najbolji strijelac turnira sa 72 poena kroz 3 utakmice. Titula najkorisnijeg igrača pripala je njegovom velikom prijatelju i suigraču Nenadu Deliću koji je i zadnji atom snage ostavio na terenu za ovu titulu. Posebno je zanimljivo da je ovom titulom Nenad Delić postao tek drugi igrač koji je objedinio titule i profesionalnog i amaterskog prvaka Hrvatske, te se u tom elitnom društvu pridružio Marku Popoviću kojem je dosad to jedinome pošlo za rukom.

Za pobjedničku momčad KK DEMS Split na prvenstvu Hrvatske nastupali su:

Marin Bilokapić, Marin Bavčević, Lovre Špralja, Zvonimir Špralja, Toni Vulić, Josip Topić, Zvonko Buljan, Nenad Delić.

Čestitamo momčadi KK DEMS Split na ovom velikom ostvarenju i što su titulu amaterskog prvaka Hrvatske po prvi puta donijeli u Split.