Kiša stvorila probleme na sve strane. U Zvonimirovoj izletjele šahte

Obilna kiša koja je jutros zahvatila Split u kratkom je vremenu stvorila velike probleme na gradskim prometnicama. Na pojedinim dijelovima grada palo je i do 55 litara kiše po četvornom metru, a velike količine vode zadržavaju se na brojnim cestama.

Posebno je problematično na Poljičkoj cesti i u Ulici Bruna Bušića, gdje su se nakon snažnih oborina stvorile velike količine vode na kolniku. Promet je zbog toga otežan, a vozačima se preporučuje dodatni oprez i smanjenje brzine.

Problema ima i u Zvonimirovoj ulici, gdje su uslijed obilne kiše izletjele šahte. Voda se izlijeva na kolnik, dodatno otežavajući promet i stvarajući opasne uvjete za vozače i pješake.

Meteorolozi upozoravaju na nastavak vrlo nestabilnog vremena, uz mogućnost novih obilnih oborina i grmljavine.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju prometnice na kojima se zadržava veća količina vode te da brzinu prilagode uvjetima na cesti.