KIŠA PRESKOČILA POŽARIŠTE Dim iznad Brača se intenzivirao, 100 vatrogasaca na intervenciji

Požar koji je tijekom noći izbio na području Ložišća i Bobovišća na Braču i dalje se sanira. Na jednom dijelu požarišta, u jednoj kotlini, ponovno se aktivirala vatra, no prema informacijama s terena nema razloga za dodatnu zabrinutost.

Na požarištu je trenutno oko 100 vatrogasaca s 33 vatrogasna vozila. Snage na terenu nastavljaju s gašenjem i sanacijom rubnih dijelova požarišta, kao i kontrolom mjesta na kojima se vatra može ponovno aktivirati.

Požar je prema dosadašnjim procjenama zahvatio više od 1000 hektara. Gorjeli su makija, borova šuma i nisko raslinje, a posao vatrogascima dodatno otežavaju suho tlo i izostanak oborina. Na cijelom području požarišta, prema informacijama s terena, nije pala ni kap kiše.

Unatoč velikoj opožarenoj površini, najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti je oštećen ijedan objekt.

Četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 koja su tijekom jutra sudjelovala u gašenju sada su povučena s požarišta te se nalaze na bračkom aerodromu.

Vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju sa sanacijom. Posebna pozornost posvećena je upravo aktivacijama unutar požarišta, poput one u kotlini, kako bi se spriječilo ponovno širenje vatre.