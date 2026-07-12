Kiša nije zaustavila Ultru, ali je komunalcima stvorila veliki problem. Čišćenje je otežano

I dok su posljednji posjetitelji u ranim jutarnjim satima napuštali Park mladeži, za komunalne djelatnike posao je tek počinjao.

Prvi su na teren izašli djelatnici zaduženi za odvoz krupnog otpada, koji su s radovima započeli već oko pet sati ujutro. Oko osam sati pridružio im se i ostatak ekipe pa je na terenu ukupno angažirano četrdesetak djelatnika.

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Kiša je dodatno otežala njihov posao. Natopljeni otpad lijepio se za podlogu, zbog čega čišćenje traje dulje nego inače.

"Stanje je isto, sve je mokro i zalijepljeno, a upravo zbog kiše posao je znatno otežan", rekla nam je jedna od djelatnica koja od jutra sudjeluje u čišćenju.

Iako je nevrijeme obilježilo gotovo cijelu drugu festivalsku večer, posjetitelji nisu dopustili da im pokvari provod. Tisuće ljubitelja elektroničke glazbe plesale su na kiši do ranih jutarnjih sati, a mnogi su upravo pljusak doživjeli kao dio festivalske atmosfere te nastavili zabavu u još energičnijem ritmu.

Dok se Park mladeži polako vraća u uobičajeno stanje, organizatore i posjetitelje očekuje još jedna festivalska večer, za koju se ponovno očekuje dolazak desetaka tisuća ljudi iz Hrvatske i inozemstva.