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Kiša nije rashladila Split: Riva i danas puna ljudi, turisti ne odustaju od šetnje i kave

Iako je jučerašnja kiša nakratko osvježila grad, Splićani i brojni turisti danas su ponovno ispunili Rivu. Kafići su puni, štekati zauzeti, a šetnja uz more odvija se u prepoznatljivom splitskom ritmu
djir po gradu foto bepo perisic 11

Jučerašnja kiša donijela je kratko osvježenje, ali čini se kako nije uspjela značajnije rashladiti Split. Već danas splitska Riva ponovno je puna ljudi, a u središtu grada i dalje vlada živahna atmosfera.

Brojni Splićani, ali i turisti koji još uvijek u velikom broju borave u gradu, iskoristili su dan za šetnju uz more. Štekati su ponovno puni, kave se ispijaju bez žurbe, a Riva je još jednom pokazala da ni povremena promjena vremena ne može zaustaviti ljetni ritam Splita.

Turistička sezona očito još nije rekla posljednju riječ. U središtu grada i dalje se mogu čuti različiti jezici, turisti obilaze stare gradske ulice i znamenitosti, dok se uz more traži slobodno mjesto za predah i kavu.

Kiša je, barem nakratko, donijela promjenu, no današnja slika grada pokazuje da se Split brzo vraća svojoj ljetnoj svakodnevici – punoj ljudi, šetnje, kave i turista.

djir po gradu foto bepo perisic 1
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