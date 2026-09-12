Kiša nije rashladila Split: Riva i danas puna ljudi, turisti ne odustaju od šetnje i kave

Jučerašnja kiša donijela je kratko osvježenje, ali čini se kako nije uspjela značajnije rashladiti Split. Već danas splitska Riva ponovno je puna ljudi, a u središtu grada i dalje vlada živahna atmosfera.

Brojni Splićani, ali i turisti koji još uvijek u velikom broju borave u gradu, iskoristili su dan za šetnju uz more. Štekati su ponovno puni, kave se ispijaju bez žurbe, a Riva je još jednom pokazala da ni povremena promjena vremena ne može zaustaviti ljetni ritam Splita.

Turistička sezona očito još nije rekla posljednju riječ. U središtu grada i dalje se mogu čuti različiti jezici, turisti obilaze stare gradske ulice i znamenitosti, dok se uz more traži slobodno mjesto za predah i kavu.

Kiša je, barem nakratko, donijela promjenu, no današnja slika grada pokazuje da se Split brzo vraća svojoj ljetnoj svakodnevici – punoj ljudi, šetnje, kave i turista.