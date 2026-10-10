Kiša je tri dana zaobilazila Dalmaciju, ali sada se sve mijenja: Mogli bi pokisnuti i navijači na Poljudu!

Iako su vremenske prognoze za posljednja tri dana najavljivale znatnije količine kiše, Dalmacija je dosad uglavnom prošla bez ozbiljnijih oborina. Kiša je na većini područja bila slaba, a ponegdje je potpuno izostala. Međutim, subotnje poslijepodne donosi promjenu, a glavnina oborina povezanih s aktualnom ciklonom tek se očekuje.

Kako se ciklonalni centar premješta nad južni Jadran, tako se mijenja i raspored oborinskih oblaka. Radarske snimke pokazuju sve izraženiju oborinsku aktivnost nad srednjim Jadranom, a kiša je već zahvatila dijelove dalmatinske obale i otoka.

Oblaci se kreću s istoka prema zapadu, što nije česta pojava

Jačih pljuskova već ima na području od Omiša prema Braču, Hvaru i Visu, a lokalno može biti i grmljavine. Pritom je zanimljiv smjer kretanja oborinskih oblaka. Naime, oni se na dijelu srednjeg Jadrana premještaju s istoka prema zapadu, što je za naše prilike manje uobičajena pojava.

Takav raspored oborina posljedica je cirkulacije zraka oko ciklonalnog sustava, a ujedno pokazuje zašto se vremenske prilike tijekom ovakvih situacija mogu znatno razlikovati čak i između relativno bliskih područja.

Hoće li kiša pokvariti derbi na Poljudu?

Posebno će zanimljivo biti pratiti vremenske prilike nad Splitom, gdje se danas od 15 sati na Poljudu igra veliki derbi Hajduka i Dinama.

S obzirom na razvoj oborinskih oblaka i njihov smjer kretanja, sasvim je moguće da će kiša tijekom utakmice zahvatiti i stadion. To bi posebno mogli osjetiti navijači na nenatkrivenim dijelovima tribina.

Ipak, pljuskovita priroda oborina znači da nije moguće sa sigurnošću predvidjeti hoće li kiša zahvatiti Poljud, koliko će trajati i kojim intenzitetom.

Najviše kiše do nedjelje prijepodne, a zatim veliki preokret

Prema aktualnim prognozama, najnestabilniji dio ovog vremenskog poremećaja očekuje se upravo tijekom ostatka subote i prvog dijela nedjelje. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, pri čemu će količine oborina biti vrlo neujednačene.

Dobra je vijest da se već tijekom nedjelje očekuje postupno smirivanje vremena. Nakon još ponegdje kišovitog jutra, u drugom dijelu dana slijedi prestanak oborina i postupno razvedravanje.

Time bi trebao započeti i znatno stabilniji vremenski period.

Sljedeći tjedan donosi uglavnom suho, djelomice ili pretežno sunčano vrijeme, uz postupno zahlađenje. Ono se neće toliko osjetiti tijekom dana, kada će temperature još biti relativno ugodne, koliko tijekom noći i ranih jutarnjih sati.

Povremeno će puhati bura, koja bi osobito početkom tjedna mogla biti jaka.

Ukratko, nakon nekoliko dana tijekom kojih je kiša uglavnom izbjegavala Dalmaciju, pred nama je još jedan nestabilan završetak vikenda. No već od nedjelje poslijepodne vrijeme bi trebalo pokazati sasvim drukčije lice, a sljedeći tjedan donijeti obilje sunčanih razdoblja i svježija jesenska jutra.