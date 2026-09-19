Kiša i grmljavina zaustavile isplovljavanje u Starom Gradu: Dani u Vali ne staju, večeras slijedi veliki spektakl

Treći dan Dana u Vali 2026. u Starom Gradu nije počeo onako kako su organizatori i posade priželjkivali. Kiša praćena grmljavinom u subotu ujutro spriječila je planirano isplovljavanje tradicijskih brodica u 10 sati, pa su barke koje su posljednjih dana potpuno promijenile izgled starogradske vale ostale uz rivu.

Vrijeme je tako nakratko poremetilo glavni morski dio subotnjeg programa, ali festival traje dalje. Prema službenom rasporedu, Dani u Vali nastavljaju se tijekom cijelog dana, uz napomenu da će dio programa na moru, razumljivo, ovisiti o vremenskim uvjetima. Festival traje do nedjelje, 20. rujna, a u Starom Gradu okupio je oko 50 tradicijskih plovila s različitih dijelova Jadrana.

Vala kao živi muzej drvenih brodova

I dok se čekalo smirivanje vremena, brodice privezane uz rivu ponovno su privlačile poglede. Tek kada se među njima prođe iz neposredne blizine postaje jasno koliko se razlikuju – po obliku trupa, veličini, načinu opremanja, jarbolima, jedrima, konopima i detaljima koje su vlasnici očuvali ili obnovili.

U našoj novoj fotogaleriji mogu se vidjeti male drvene barke jednostavne radne konstrukcije, veće jedrilice s visokim drvenim jarbolima, ručno pleteni bokobrani, tradicionalna oprema i jedra koja svako na svoj način pričaju priču posade i mjesta iz kojeg su stigla. Na jednom dominiraju crveno-bijela polja, na drugom crveno-plave boje i Hajdukov grb, dok uz njih stoje sasvim nenametljive drvene barke čija je najveća vrijednost upravo u tome što su još uvijek žive i održavane.

Upravo je očuvanje takvih brodova jedna od glavnih tema festivala. Kako smo već pisali, ljudi koji ih obnavljaju upozoravaju da bez kalafata i prijenosa znanja na mlađe generacije neće biti dovoljno sačuvati samo barku – mora preživjeti i znanje potrebno da bi ona ostala na moru.

Tripice su „planule“, a svaka porcija pomogla Perlama

Petak je, za razliku od subotnjeg jutra, donio bogat program i velik broj posjetitelja. Posebno lijepa priča odvila se na pozornici Terra Arhaica na Novoj rivi, gdje je „Dalmatinska marenda“ dobila humanitarni karakter.

Terra Arhaica provela je ideju Jakše Damjanića, a tijekom večeri prikupljale su se donacije za hvarsku Udrugu Perle, jedinu otočnu udrugu koja pruža kontinuiranu podršku djeci i mladima s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom.

Antonio Vodanović iz Terra Arhaice i Damir Čavić iz konobe „Kod Damira“ pripremili su dvije velike teće tripica, po domaći, u duhu Dalmatinske marende. Jelo nije imalo klasičnu cijenu – „plaćalo“ se donacijom za Perle.

Prvi je novac u škrabicu ubacio načelnik Sućurja Ivan Slavić, a potom su mu se pridružili i ostali posjetitelji. Odaziv je bio takav da su dvije teće vrlo brzo ostale prazne, a posljednje dvije porcije uspio je uhvatiti otočanin Antun Tonko Petrić.

Vedrana i Julija iz Udruge Perle nisu skrivale zadovoljstvo odazivom. Okupljenima su kazale da udruga djeluje od 2014. godine i da trenutačno skrbi o 116 štićenika, zahvalivši svima koji su odlučili pomoći.

„Sve za dicu“, bio je komentar koji se te večeri mogao čuti više puta.

Humanitarna „Dalmatinska marenda“ bila je dio službenog petka programa Dana u Vali, uz smotru tradicijske flote, druženje s posadama, folklorni program i predstavljanje talijanskih gostiju.

Cambi napunio Tvrdalj

Večer je nastavljena na Trgu Tvrdalj, gdje je koncert održala klapa Cambi. Petorica pjevača publici su podarila ugodnu glazbenu večer sastavljenu od vlastitog repertoara, ali i klapskih i pop obrada pjesama drugih izvođača.

Koncert se dobro uklopio u atmosferu festivala. Nakon cijelog dana posvećenog brodovima, maritimnoj baštini, gastronomiji i druženju posada, Tvrdalj je postao središnje mjesto večernjeg okupljanja. Nastup klape Cambi bio je i službeno središnji glazbeni događaj petka.

Što slijedi u subotu?

Iako je vrijeme poremetilo jutarnje planove na moru, službeni program za subotu poslijepodne i večer ostaje vrlo bogat. Od 9 do 20.30 sati predviđene su prezentacije tradicijskih barki, programi i radionice u Festivalskom selu i na Trgovima prijateljstva. U 17 sati na programu je još jedan termin dječje radionice „Moja mala barka“, dok je u 18 sati u Muzeju Staroga Grada najavljeno stručno vodstvo kroz izložbu „Plima“.

U 18 sati prema programu je predviđena i dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica posadama i udrugama, dok bi od 19 sati trebalo početi opremanje tradicijskih barki za ono što je zamišljeno kao vizualni vrhunac cijelog festivala.

U 20.30 sati najavljen je „Ples jedara i svjetla“ – noćna plovidba starogradskom valom uz dramski program, glazbu i svjetlosne efekte. Samo pola sata poslije, u 21 sat, na Trgu Tvrdalj trebao bi početi cjelovečernji koncert Petra Graše, a od 22.30 predviđen je festivalski after party.

S obzirom na subotnje vremenske prilike, upravo će stanje vremena odlučivati o mogućnosti održavanja dijela programa koji uključuje plovidbu.



U nedjelju „kava prije partence“

Dani u Vali završavaju u nedjelju u pravom pomorskom tonu. Od 8 do 9 sati na programu je „Kava prije partence“ u Mornarskom klubu, odnosno Caffe baru Espresso.

Potom bi od 9 do 12 sati trebala uslijediti partenca – isplovljavanje festivalske flote i povratak brodova prema njihovim matičnim lukama.

Tako će, nakon četiri dana, starogradska vala ponovno ostati bez šume jarbola koja ju je ovih dana pretvorila u jednu od najneobičnijih morskih kulisa na Jadranu. No upravo je smisao Dana u Vali da brodovi ne ostanu tek lijepa kulisa: iza svakoga od njih stoje ljudi, zanati i znanje bez kojih takva slika jednoga dana više ne bi bila moguća.

10:00 – 21:00 – Izložba i prezentacija tradicijskih barki, programi i radionice u Festivalskom selu i na Trgovima prijateljstva 10:30 - Regata tradicijskih barki „Jedra Staroga Grada 2026." s večernjom svečanom dodjelom nagrada i priznanja sudionicima u 18:30 na Trgu Tvrdalj. 11:00 - Isplovljavanje brodica, a start je u 11:30 u zaljevu 11:00 – „Moja mala barka" – dječja radionica izrade barki 11:30 – „Mala jedra" – regata maketa brodova, JK Zenta, Nova Riva 17:00 – „Jedra u Vali" – promotivno jedrenje tradicijskim barkama