Kiša će, a najavljen nestanak struje: Dijelovi Splita, Kaštela, Podstrane, Dugopolje i Ploča sljedeća dva dana bez električne energije

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka i petka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
ČETVRTAK, 11.9.
Mjesto: Split
Ulica: Ruđera Boškovića 9 i 11
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Sućurac
Ulica: Ivana Pavla II od 23 do 45 Putaljski put od 19 do 37 i 54 do 58 Sela 2 Vatrogasni dom
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00
Mjesto: Split
Ulica: Šetalište Bačvice 2
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Ploče
Ulica: Trg Prišnica 1, Trg Prišnica 2
Očekivano trajanje:
08:00 - 13:00
Mjesto: Dicmo
Ulica: Od TS Dicmo Kraj do vrtića (Gabrilo i Maretić)
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:30
PETAK, 12.9.
Mjesto: Podstrana
Ulica: STJEPANA RADIĆA BROJEVI 14-26 I 23-51 POLJIČKIH KNEZOVA BROJEVI 29 I 31
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: Dugopolje
Ulica: RAMSKA,DON ŠIME KARAMANA, JAKOVA GOTOVCA I DIO STJEPANA RADIĆA I STEPINČEVE
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: Split
Ulica: R.BOŠKOVIĆA 23
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Kaštel Štafilić
Ulica: LUCIJIN PUT,KNEZA MISLAVA,MALI STUPI,STAROG ANTONA,UZ VRTLE,DR.FRANJE TUĐMANA DO AUTOBUSNE STANICE U NOVOME
Očekivano trajanje:
09:00 - 15:00
Mjesto: Split
Ulica: ČIOVSKA 13,15,17,19
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00