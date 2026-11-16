Kineziološki fakultet u Splitu potpisao ugovore o suradnji s devetnaest vrtića i škola

Potpisani su ugovori s ukupno 19 ustanova: 3 dječja vrtića, 10 osnovnih škola i 6 srednjih škola. Suradnja se ostvaruje u okviru projekta „Unapređenje stručne prakse Kineziološkog fakulteta u Splitu”, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu stručne prakse studenata, povezati teorijska znanja s praktičnim iskustvom te dodatno osnažiti suradnju Fakulteta i odgojno-obrazovnih ustanova. Studentima se omogućuje stjecanje praktičnih znanja i kompetencija kroz sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi kinezioloških aktivnosti te nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, uz stručno vodstvo i mentorstvo odgojitelja i nastavnika.

Posebna vrijednost suradnje je povezivanje visokog obrazovanja s neposrednim radom u vrtićima i školama, čime se studenti kvalitetnije pripremaju za budući profesionalni rad. Potpisivanje ugovora predstavlja važan korak u uspostavljanju i jačanju mreže nastavnih baza Fakulteta te stvaranju partnerstava s odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ovom suradnjom studentima Kineziološki fakultet omogućuje kvalitetnije praktično obrazovanje u stvarnom odgojno-obrazovnom okruženju, uz istodobno jačanje povezanosti ustanovama u kojima će budući stručnjaci djelovati.