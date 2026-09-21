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Kineski znanstvenici stigli u Imotski: Posebno ih zainteresirali Modro i Crveno jezero

Prema Kolovratovim riječima, kineski znanstvenici pokazali su veliko zanimanje za Modro i Crveno jezero, ali i za ostala jezera na području Imotske krajine
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U Gradskoj vijećnici u Imotskom danas su boravili kineski znanstvenici iz Međunarodnog istraživačkog centra pri UNESCO-u, koji su tijekom boravka u Imotskoj krajini posjetili i područje UNESCO Geoparka Biokovo–Imotska jezera.

O njihovu posjetu izvijestio je imotski gradonačelnik Luka Kolovrat, navodeći kako su znanstvenici stigli u pratnji dr. sc. Ive Andrića s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Na sastanku je bilo riječi i o Memorandumu o razumijevanju između Međunarodnog istraživačkog centra pri UNESCO-u i Sveučilišta u Splitu, koji bi trebao otvoriti dodatne mogućnosti za znanstvenu suradnju, posebno u području istraživanja krša i kvalitete voda.

Zanimaju ih imotska jezera

Prema Kolovratovim riječima, kineski znanstvenici pokazali su veliko zanimanje za Modro i Crveno jezero, ali i za ostala jezera na području Imotske krajine.

„Uvjeren sam kako će ova znanstvena suradnja iznjedriti brojne istraživačke projekte, koji će se odvijati i na našem području“, poručio je Kolovrat.

Osvrnuo se i na značaj statusa UNESCO geoparka za Imotski.

„S ponosom nosimo oznaku UNESCO Geoparka, zahvaljujući kojoj su prirodne vrijednosti našega grada još više prepoznate na međunarodnoj razini“, zaključio je.

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