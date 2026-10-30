Kim Jong-un pokazao novo oružje i poslao jasnu poruku: Sjeverna Koreja želi apsolutnu nadmoć u tehnologiji dronova

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un poručio je da njegova zemlja mora postići „apsolutnu superiornost” u tehnologiji bespilotnih letjelica, istaknuvši da razvoj dronova i umjetne inteligencije postaje jedan od najvažnijih zadataka sjevernokorejske vojske.

Kim je te poruke iznio tijekom izložbe i demonstracije suvremene vojne tehnologije, izvijestila je u petak sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA.

Na događaju su predstavljeni različiti sustavi naoružanja, uključujući taktičke dronove, taktičke krstareće rakete, višenamjenske bespilotne letjelice te višecijevne raketne bacače kalibra 600 milimetara.

Dron se zabio u vojno vozilo tijekom demonstracije

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju Kim Jong-una u društvu visokih vojnih dužnosnika dok razgledava izložene bespilotne letjelice s oznakama sjevernokorejskih zračnih snaga.

Posebnu pozornost privukle su snimke demonstracije na kojima se vidi letjelica koja se, prema svemu sudeći, zabija u vojno vozilo smješteno na uzvisini.

Prema navodima državne agencije, riječ je o dijelu demonstracije borbenih sposobnosti novog naoružanja.

Kim: Umjetna inteligencija mora biti glavni prioritet

Kim Jong-un naglasio je da je razvoj naprednih bespilotnih sustava nužan odgovor na promjene u suvremenom ratovanju.

Prema KCNA-i, težnju za tehnološkom nadmoći u području dronova opisao je kao „neizbježnu opciju”, ističući da se vojska mora prilagoditi novim načinima vođenja sukoba.

Posebno je naglasio važnost umjetne inteligencije, za koju smatra da mora imati središnju ulogu u razvoju novih sustava bespilotnog naoružanja.

Takve poruke nisu novost. Sjevernokorejski vođa već dulje vrijeme zahtijeva ubrzani razvoj vojnih dronova i tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

U studenome 2024. naredio je pokretanje masovne proizvodnje bespilotnih letjelica te nadgledao testiranja modela opremljenih umjetnom inteligencijom.

U rujnu 2025. ponovno je istaknuo da umjetna inteligencija mora biti jedan od glavnih prioriteta modernizacije sjevernokorejskog naoružanja.

Sjeverna Koreja koristi iskustva iz rata u Ukrajini

Modernizacija sjevernokorejske vojske odvija se i u kontekstu sve intenzivnije vojne suradnje Pjongjanga i Moskve.

Prema procjenama južnokorejskih obavještajnih službi, Sjeverna Koreja poslala je više od 16.000 svojih vojnika u Rusiju kako bi pomogli ruskim snagama u ratu protiv Ukrajine.

Njihovo sudjelovanje u sukobu omogućilo je sjevernokorejskoj vojsci stjecanje iskustava u suvremenom ratovanju, uključujući uporabu dronova, elektroničko ratovanje i koordinirane operacije različitih rodova vojske.

Reuters navodi da Pjongjang pri razvoju novih vojnih tehnologija nastoji iskoristiti iskustva iz ukrajinskog rata, ali i drugih sukoba diljem svijeta.

Južna Koreja izvijestila o ispaljivanju desetak projektila

Predstavljanje novih sustava naoružanja uslijedilo je u vrijeme novih vojnih aktivnosti Sjeverne Koreje.

Južnokorejska vojska u četvrtak je izvijestila da je Pjongjang ispalio približno deset projektila, među kojima su bile i balističke rakete kratkog dometa.

Najnovija demonstracija tako je još jednom pokazala smjer u kojem Kim Jong-un želi razvijati svoje oružane snage, s posebnim naglaskom na bespilotne letjelice, automatizirane sustave i umjetnu inteligenciju.

Sjevernokorejsko vodstvo pritom poručuje da tehnološku nadmoć u tom području smatra ključnom za budućnost svoje vojske.