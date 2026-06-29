Kila ostala bez struje, vatrogasci jure: Djeca zaglavila u liftu, dimilo iz ventilacije trgovine

Nestanak električne energije na području Kile u Splitu izazvao je u danas prijepodne dvije intervencije vatrogasaca, koje su još uvijek u tijeku.

Kako doznajemo od dežurnih vatrogasaca, nakon prekida opskrbe električnom energijom zaprimljena je dojava da su djeca ostala zaglavljena u liftu, zbog čega su vatrogasci upućeni na teren kako bi ih oslobodili.

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Istodobno, vatrogasci interveniraju i zbog dojave o dimu koji izlazi iz ventilacijskog sustava trgovine Konzum na Kili. Za sada nije poznato što je uzrok pojave dima, a vatrogasci provjeravaju situaciju.

Prema prvim informacijama, obje intervencije uslijedile su nakon nestanka električne energije na ovom dijelu Splita.