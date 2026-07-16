Kerumu država naložila da ukloni ilegalno pristanište za jahte na pomorskom dobru u Rogoznici

Službeno je potvrđeno: privezište za jahte koje je Željko Kerum izgradio na pomorskom dobru i na kojem godinama posluje u sklopu svog luksuznog resorta je ilegalno, piše Telegram.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zabranilo je korištenje nezakonitog privezišta i ono se mora ukloniti s pomorskog dobra.

Portal navodi kako je ovo epilog posljednjeg teksta u Telegramovu serijalu o brojnim nekretninskim operacijama Željka Keruma. Otkrili su kako je bivši gradonačelnik i koalicijski partner aktualne splitske vlasti prije više od 12 godina podignuo nezakonito pristanište za jahte na pomorskom dobru u Rogoznici, koje se aktivno reklamira kao "marina" te "idealna destinacija za nautičare sa svim potrebnim sadržajima".

Visoki upravni sud pravomoćno je utvrdio da je postupak dodjele koncesije bio nezakonit, no Kerum svejedno već duže od desetljeća posluje na pomorskom dobru.

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