Koncert Dine Merlina, najavljen za 30. prosinca na splitskoj Rivi, i dalje izaziva burne reakcije zbog visokih troškova organizacije. Građanskoj peticiji kojom se traži njegovo otkazivanje pridružili su se i članovi Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Za Dalmaciju Danas o cijelom se slučaju oglasila Lidija Bekavac, koja smatra da je ukupni iznos od 300 tisuća eura za koncert i produkciju pretjeran te da bi se taj novac mogao iskoristiti za pomoć najpotrebitijim građanima.

Lidija Bekavac kaže kako nema ništa protiv kvalitetnog adventskog programa, ali smatra da se s troškovima koncerta ozbiljno pretjeralo.

"Za jednog domaćeg izvođača to je pretjerana cijena"

"Ukupni trošak koncerta Dine Merlina zajedno s produkcijom je 300 tisuća eura. Svatko koga pitate u cijeloj Hrvatskoj odgovorio bi vam da je to pretjerana cijena za jednog domaćeg izvođača. Bez obzira na to što želimo da Advent u Splitu ponovno bude najbolji u Hrvatskoj, ovo je precijenjeno", kazala nam je Bekavac.

Pritom je iznijela i zanimljivu usporedbu s drugim projektom koji se trenutačno spominje u javnosti.

"Nedavno je objavljen članak da je u tijeku natječaj za izradu kipa Ivana Pavla II. Taj kip vrijedi otprilike pola koncerta Dine Merlina, nekih 160 tisuća eura", istaknula je.

"Svi smo potpisali peticiju, novac je mogao otići potrebitima"

Na pitanje podržava li građansku peticiju kojom se traži otkazivanje koncerta, Bekavac je odgovorila potvrdno, naglasivši da su joj se pridružili i ostali članovi HGS-a.

"Mi smo svi članovi Hrvatske građanske stranke Željko Kerum potpisali tu peticiju jer smatramo da je cijena neprimjerena i da se taj novac, ako već imamo viška novca, a nemamo, mogao potrošiti namjenski za potrebite ljude u gradu Splitu, za umirovljenike, socijalne slučajeve, za donacije djeci i tako dalje", poručila je Bekavac.

Prema njezinim riječima, pitanje nije treba li Split imati atraktivan adventski program, nego koliko je opravdano izdvojiti za jedan koncert u trenutku kada postoje brojne druge potrebe građana.

Traži transparentnost svih troškova: "Neka i pjevači vide koliko konkurencija naplaćuje"

Bekavac smatra i da bi svi financijski detalji organizacije koncerta trebali biti javno dostupni, uključujući honorar izvođača i troškove produkcije.

"Grad Split je u obvezi javno objaviti specifikaciju svih troškova koncerta, uključujući i honorare izvođača. Mislim čak da je to bilo i objavljeno, ali ne bi škodilo ponovno da se to objavi", rekla je.

Dodala je i kako bi takva transparentnost bila korisna i samim glazbenicima.

"Pa tako da i pjevači između sebe vide što konkurencija radi i koje su te cijene", kazala je.

Unatoč kritikama, Bekavac naglašava da podržava ambiciju da Split ponovno dobije jedan od najatraktivnijih adventskih programa u Hrvatskoj.

"Pozdravljam Advent, pozdravljam da ponovno Advent u Splitu bude najbolji u Hrvatskoj, ali, kako se kaže, ni mački preslano nije drago", zaključila je Bekavac za Dalmaciju Danas.