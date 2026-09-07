Kerumova stečajna upraviteljica ušla u srpski show: "Želim imućnog i galantnog Srbina"

Šibenčanka Mirjana Zuzija (53), stečajna upraviteljica koja je, među ostalim, vodila stečaj tvrtke Kerum d.o.o., postala je natjecateljica srpskog reality showa „Elita“. Majka influencerice Meri Banovac svoj je ulazak u show objasnila ponajprije financijskim problemima, ali i nezadovoljstvom situacijom u kojoj se našla radeći kao stečajna upraviteljica.

Prije ulaska pred kamere otvoreno je govorila o razlozima zbog kojih se odlučila na potpuno drugačiji životni potez. Tvrdi da joj naknade za obavljeni posao godinama nisu isplaćivane te da na jednu od njih čeka više od desetljeća. Zbog svega se, kaže, našla u ozbiljnim financijskim problemima.

– Dosta mi je stečajnog upraviteljstva. Godinama se borim s nelikvidnošću, to je nešto strašno. Mislim da je to jedan oblik odmazde. Kako da ja objasnim obitelji da nemam novaca, a radim kao kreten – rekla je Mirjana.

Radila i kao taksistica

Magistra ekonomije i specijalistica za bankarstvo tvrdi da je zbog financijske situacije jedno vrijeme bila prisiljena potražiti dodatni izvor prihoda te je radila kao taksistica.

– Bez tog posla ne bih imala 20 eura za dan – priznala je.

Upravo je financijska situacija, prema njezinim riječima, bila jedan od glavnih razloga zbog kojih je odlučila prihvatiti sudjelovanje u realityju.

Svoj dolazak u Beograd predstavila je u prepoznatljivo otvorenom tonu.

– Ja sam Mirjana Zuzija iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, već dva unuka i dvoje djece. Došla sam u Beograd jer više ne želim raditi svoj posao i u Hrvatsku se ne planiram vraćati bez Porschea i sata – poručila je.

Otvorena i za novu ljubav

Zuzija Kerum govorila je i o privatnom životu. Iako je u braku, dala je naslutiti da tijekom boravka u showu ne isključuje mogućnost nove ljubavi.

Novinare je stoga zanimalo je li u Beograd stigla i s namjerom da upozna imućnog i galantnog muškarca te eventualno ondje započne novi život.

Njezin ulazak u „Elitu“ tako predstavlja velik zaokret u odnosu na dosadašnju profesionalnu karijeru – od stečajnih postupaka i ekonomije do života pred reality kamerama.