Kerumov vijećnik: "Prošle godine vodili su ljubav na haubi mog auta. Ovo što slušamo je jako nisko i glupo"

Nastavak tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita o noćnim klubovima u povijesnoj gradskoj jezgri obilježila su brojna oštra izlaganja, ali i jedan posebno živopisan istup. Gradski vijećnik stranke HGS-a Željka Keruma Dalibor Lovrić zauzeo je obrambeni stav prema noćnim klubovima te kritizirao način na koji pojedini vijećnici predstavljaju probleme povezane s njihovim radom. Lovrić je poručio kako je alkohol dio društvenog života, a izjavu stanovnice Sinjske ulice ocijenio je patetičnom. Posebno ga je zasmetalo povezivanje poslovanja ugostiteljskih objekata s organiziranim kriminalom.

"Svaku poslovnu situaciju pretvaraju u kriminal i pranje novca"

"Rečeno je da crnogorski kartel vlada noćnim klubovima, a nije pozvan načelnik policije da nam nešto o tome kaže. Svaku poslovnu situaciju i svaki društveni fenomen u svojoj glavi pretvara u najradikalnije pojmove: kriminal, pranje novca, karcinome i tako dalje", kazao je Lovrić. Nastavio je kritizirati takvu retoriku, ustvrdivši kako se njome nepotrebno dramatizira problem. "Ovo je izravan poziv da se jedan lobistički servis dovede u korelaciju s kavačkim ili nekim drugim klanovima. Ta patetika i dramatizacija zapravo devaluiraju svaku našu raspravu o situaciji. To pretjerivanje može biti oporbeni stil, to razumijemo, ali riječ je o nečemu što je jako nisko i jako glupo u ovom kontekstu", poručio je HGS-ov vijećnik.

"Prošle godine vodili su ljubav na haubi mog auta"

Ipak, najneobičniji dio njegova izlaganja uslijedio je kada je odlučio spomenuti vlastito iskustvo s ponašanjem ljudi tijekom noćnih sati. "Evo, ne znam, prošle su godine, valjda, vodili ljubav na moj račun, na uštrb moga auta, na mojoj haubi", govorio je Lovrić prije nego što je prekinut. Njegova neobična anegdota bila je jedan od upečatljivijih trenutaka rasprave u kojoj se već satima sučeljavaju različiti pogledi na budućnost noćnog života u centru Splita.

Prkić upozorio da Split mora mijenjati strukturu turista

Nešto ranije vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić upozorio je kako Grad, prema svemu sudeći, nema ovlasti zabraniti točenje alkohola samo u pojedinim zonama i određenim vrstama ugostiteljskih objekata. Unatoč tome, najavio je podršku amandmanu o ograničavanju točenja alkohola, ponajprije kao političkoj poruci da problem postoji i da ga treba rješavati. "U ovom trenutku imamo više sadržaja za one koji noću ne spavaju", poručio je Prkić, naglasivši kako Split dugoročno mora mijenjati turističku ponudu i strukturu gostiju. Podsjetimo, na današnjoj sjednici raspravlja se o prijedlogu stranke Centar kojim bi se ograničilo usluživanje alkohola u noćnim klubovima u povijesnoj jezgri. Prijedlog ne predviđa zatvaranje klubova ni skraćivanje njihova radnog vremena.

Rasprava je već izazvala oštre političke sukobe, a među najglasnijima bili su Marijana Puljak i Srđan Marinić, koji su upozoravali na probleme stanovnika centra, od buke i narušavanja javnog reda do sumnji povezanih s drogom.