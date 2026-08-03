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Kerumov nećak pušten na slobodu

Iza rešetaka je proveo tek nekoliko dana

Igor Sapunar, trećeosumnjičeni iz afere Pršut, pušten je na slobodu! Iza rešetaka proveo je tek nekoliko dana: istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kako su ispitani svi svjedoci na koje je eventualno mogao utjecati u istražnom postupku, prestala je zakonska osnova za njegov boravak na Bilicama.

Evo što nam je kazao odvjetnik Kerumova nećaka:

-Mogu potvrditi da je danas rješenjem suca istrage Županijskog suda u Splitu ukinut istražni zatvor mom branjeniku g. Igoru Sapunjaru, koji mu je bio određen u petak zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U konkretnom slučaju bila je riječ o četiri svjedoka.

Naime, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora.

"Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje. - kaže njegov branitelj dr.sc. Damir Primorac.

Riječ je o slučaju kojeg je problematizirao Telegram i novinar Denis Mahmutović, o tome kako je konoba te dio OPG-a (kao uostalom i pristanište kod resorta Perla u Rogoznici, na pomorskom dobru) napravljeno ilegalno, bez odgovarajuće dokumentacije.

Prošlog tjedna je USKOK uhitio Željka Keruma, njegovog nećaka Sapunara te Andriju Polića koji je u to vrijeme prije nekoliko godina, za period koji je obuhvaćen istražnim zahtjevom, radio u Gradu Kaštelima i koji je bio zadužen za dokumentaciju vezani za Pršut. Iako je uhićenje bilo 'spektakularno' - Kerum je priveden iz Vela Luke gdje je s obitelji bio na koncertu u čast Olivera - nakon ispitivanja osumnjičenih tužiteljica Natalija Petković nije ni zatražila određivanje istražnog zatvora za Keruma i Polića.

 
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