Kerumov nećak ostaje u istražnom zatvoru!

Igoru Sapunaru je na prijedlog USKOK-a, istražni sudac splitskog Županijskog suda odredio boravak na Bilicama.

Kerumov nećak i suosumnjičeni u aferi oko konobe Pršut iznio je jučer detaljno svoju obranu, no kako se trebaju ispitati još četiri svjedoka, za njega je tužiteljstvo tražilo da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Istražni sudac je to prihvatio pa će Sapunar ostati iza rešetaka, osim ako izvanraspravno vijeće ne prihvati žalbu koju će napisati njegov branitelj Damir Primorac.

Za Željka Keruma i Andriju Polića tužiteljstvo nije ni predlagalo istražni zatvor...