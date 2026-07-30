Keruma doveli u konobu Pršut, u tijeku je pretraga

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je i danas bi trebao biti ispitan u prostorijama USKOK-a u Splitu. Prije toga obavljena je pretraga njegove kuće na splitskim Mejama, a u ovim trenucima nalazi se u Kaštelima gdje je u tijeku pretraga njegovog posjeda na kojem se nalazi konoba Pršut.

Podsjetimo, Kerum je uhićen zbog afere oko konobe Pršut, a uhićenje je obavljeno u Veloj Luci gdje je pratio manifestaciju Trag u beskraju koja se osmu godinu zaredom održava u čast legendarnog Olivera Dragojevića.

Afera "Pršut" izbila je nakon tekstova Telegramova novinara Denisa Mahmutovića, koji je pisao o detaljima legalizacije Kerumova restorana, kapelice, bazena i drugih objekata na njegovu imanju u Kaštelima. U središtu priče našla se dokumentacija na temelju koje su objekti naknadno legalizirani, iako je ranije bilo doneseno rješenje o njihovu uklanjanju.

Kerum je tvrdio da su Konoba Pršut i nekretnine u Kaštelima u njegovu vlasništvu već 30 godina te da je prilikom kupnje u vlasničkom listu bilo evidentirano pet objekata zajedno s trafostanicom. Cijeli slučaj nazvao je političkim progonom.

"U Kaštelima ono što sam radio, nisam napravio štetu gradu i državi niti jedne kune, samo sam štetu napravio sebi. Ovo je moj trošak i moja šteta, a u roku od 10 dana DORH pokrene istragu i dobije predmet gdje je u pitanju obično seosko gospodarstvo", govorio je Kerum početkom srpnja.