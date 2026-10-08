Kerum uzvratio Ivoševiću i objavio sudski dokument: "Evo zašto je moj odvjetnik tražio izuzeće sutkinje"

Suđenje Željku Kerumu zbog prijetnji Bojanu Ivoševiću ponovno je odgođeno nakon što je Kerumov odvjetnik Vinko Gulišija zatražio izuzeće raspravne sutkinje. Nakon današnjeg ročišta Ivošević je javno kritizirao Keruma, tvrdeći da se postupak godinama ne pomiče s početne točke te da je riječ o pokušaju odugovlačenja suđenja.

Nedugo zatim oglasio se i sam Kerum, koji je odlučio javnosti pokazati obrazloženje najnovijeg zahtjeva za izuzeće. "Dobar dan svima! Ovo je obrazloženje zbog čega je danas na Općinskom sudu odvjetnik Gulišija zatražio izuzeće. Sretno svima. Kerum", napisao je bivši splitski gradonačelnik uz fotografiju sudskog dokumenta.

Kerum objavio dokument: Obrana smatra da sutkinja ne može biti objektivna

Prema dokumentu koji je Kerum objavio, njegova obrana zahtjev za izuzeće sutkinje Barbare Kraljević temelji na činjenici da je ona ranije, kao zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, postupala u predmetu povezanom s kaznenom prijavom protiv Bojana Ivoševića. U dokumentu se navodi da je Kerum 12. kolovoza 2021. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu podnio kaznenu prijavu protiv Ivoševića zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju, prema članku 325. stavku 4. Kaznenog zakona.

Uz Kerumovu prijavu, kako stoji u objavljenom dokumentu, državnom odvjetništvu bila je podnesena i anonimna kaznena prijava protiv Ivoševića zbog istog kaznenog djela. Kerumova obrana navodi da je upravo sutkinja Kraljević, tada u svojstvu zamjenice općinskog državnog odvjetnika, donijela rješenje o odbačaju kaznene prijave, kojim je, prema navodima iz dokumenta, Ivošević bio obvezan uplatiti 7.000 kuna.

U prijavi se spominju Robert Brandl i izjave o Hrvatima

U objavljenom obrazloženju obrana iznosi i sadržaj ranije kaznene prijave protiv Ivoševića.

Kako se navodi, prijava se odnosila na tvrdnje da je Ivošević prijetio Robertu Brandlu, pripadniku židovskog naroda, te da je iznosio prijetnje prema židovskom narodu.

Obrana također navodi da je Ivošević za Hrvate izjavio kako je "svaki prosječni Hrvat seljačina i ustaša". Važno je naglasiti da su to navodi iz ranije kaznene prijave na koje se poziva Kerumova obrana, a ne činjenice koje su ovim dokumentom sudski utvrđene.

"Smatramo da ne može biti objektivna"

Upravo zbog ranijeg postupanja sutkinje Kraljević u predmetu protiv Ivoševića, Kerumova obrana dovodi u pitanje njezinu nepristranost u aktualnom kaznenom postupku. "Dakle, s obzirom na odluku koju je raspravna sutkinja kao zamjenica državnog odvjetnika donijela u tom predmetu, obrana smatra da ona ne može biti objektivna u donošenju odluke u ovom kaznenom predmetu, bilo u korist okrivljenika, a bilo u korist oštećenika", stoji u dokumentu koji je Kerum objavio. Riječ je o argumentaciji Kerumove obrane, a o tome predstavlja li ranije postupanje sutkinje zakonski razlog za njezino izuzeće odlučuje nadležno sudsko tijelo.

Ivošević ranije prozvao Keruma: "Promijenilo se pet sutkinja"

Podsjetimo, Bojan Ivošević danas je javno kritizirao Keruma zbog dosadašnjeg tijeka suđenja. Prema njegovim tvrdnjama, na predmetu je dosad radilo pet sutkinja, a Kerum je za čak tri zatražio izuzeće.

"Suđenje Željku Kerumu za prijetnju da će mi iščupati gučak nikako da se makne dalje od početne točke – prvog ročišta. Na predmetu je dosad radilo pet sutkinja kojima je predmet bio raspodijeljen sukladno odluci suda. Zanimljivo, za čak tri sutkinje okrivljenik je tražio izuzeće", objavio je Ivošević. Ustvrdio je i kako se zbog takvog postupanja postupak nepotrebno odugovlači, sugerirajući da Kerum pokušava dočekati zastaru. "Jasno vam je da od suda bježe, u nadi od zastare, isključivo oni koji su krivi", poručio je Ivošević.

Riječ je o Ivoševićevoj ocjeni, a samo podnošenje zahtjeva za izuzeće sutkinje ne predstavlja dokaz krivnje niti samo po sebi znači zlouporabu procesnih prava.

Suđenje trebalo započeti još 2024. godine

Kazneni postupak protiv Keruma povezan je s događajima iz 2020. godine, kada je tijekom javnog sukoba s Ivoševićem bivši splitski gradonačelnik izrekao prijetnju da će mu "iščupati gučak". Suđenje je trebalo započeti još 20. svibnja 2024. godine, ali tada ročište nije održano jer, prema Ivoševićevim navodima, Kerumov odvjetnik nije mogao stupiti u kontakt sa svojim klijentom.

Novo ročište bilo je zakazano za 26. lipnja iste godine, no postupak se ni tada nije uspio pomaknuti s početne točke. Najnovijim zahtjevom za izuzeće sutkinje postupak je ponovno zaustavljen, a nastavak suđenja ovisit će o odluci o zahtjevu.