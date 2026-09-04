Kerum tvrdi da je izložen političkom progonu: "Cilj je eliminirati mene i moju obitelj"

Željko Kerum oglasio se podužom objavom u kojoj tvrdi da su neugodni događaji koji su posljednjih mjeseci pogodili njega i njegovu obitelj dio organiziranog političkog i medijskog pritiska. Prozvao je određene interesne skupine te poručio kako ga se, prema njegovu mišljenju, pokušava ušutkati zbog javnih istupa vezanih uz projekt Žnjan.

Kerum tvrdi da se o njemu tijekom mandata Ivice Puljka gotovo uopće nije pisalo te da se situacija promijenila nakon posljednjih izbora, kada je koalirao s Tomislavom Šutom i HDZ-om te postao predsjednik Nadzornog odbora Žnjana.

„Zatražio sam reviziju cijelog projekta“

Kerum navodi da je upravo nakon preuzimanja te funkcije počeo javno govoriti o navodnim nepravilnostima.

„Postao sam predsjednik Nadzornog odbora Žnjana, otkrio sam brojne malverzacije u firmi i to javno iznio i zatražio reviziju cijelog projekta. Postoji sumnja u korupciju u milijunima eura“, napisao je Kerum.

Riječ je o Kerumovim tvrdnjama, a u objavi nije ponudio dokaze kojima bi potkrijepio navode o korupciji.

Smatra da su upravo njegovi istupi razlog zbog kojeg se, kako kaže, našao pod pritiskom. Osvrnuo se i na svoje privođenje zbog prometnog prekršaja te tvrdi da je nakon toga pokrenuta hajka kako bi podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora Žnjana.

„Unatoč tome nastavljam javno iznositi činjenice o korupciji na Žnjanu. Naravno, to im smeta i pokreću medijski linč protiv mene s ciljem eliminacije ne samo mene nego i moje obitelji“, ustvrdio je.

Osvrnuo se i na svoj mandat gradonačelnika

Kerum je u nastavku branio i svoj politički i poduzetnički rad. Tvrdi da tijekom gradonačelničkog mandata nije uzimao novac niti namještao natječaje, kao i da je prihode od plaće i stranke donirao potrebitima.

Podsjetio je i na svoju dugogodišnju poduzetničku karijeru.

„Poduzetnik sam 40 godina, radim u okviru zakona i propisa, bilo je uspona i padova. Napravio sam preko milijun kvadrata prostora, zapošljavao preko tri tisuće radnika“, naveo je.

„Neka pišu, na njihovu dušu“

Kerum na kraju tvrdi da iza napada na njega stoje interesno i politički povezane skupine te da ima informacije prema kojima je jednom mediju navodno naloženo da o njemu kontinuirano objavljuje negativne tekstove. Ni za tu tvrdnju u objavi nije iznio dokaze.

Poručio je da ga takvi napadi neće zaustaviti.

„Neka pišu, na njihovu dušu. Znate onu, dobro se dobrim vraća, a zlo ne želim nikome. O meni se sve zna. Običan narod me voli i daje mi podršku. Sretno svima, pa i dušmanima“, zaključio je Kerum.