Kerum se privremeno povlači iz politike, HGS preuzima Igor Stanišić: "Ne napušta stranku niti podnosi ostavku"

Željko Kerum privremeno će se povući iz aktivnog političkog života i uzeti odmor, a vođenje Hrvatske građanske stranke za sada bi trebao prepustiti Igoru Stanišiću, aktualnom predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita, doznajemo iz HGS-a Željka Keruma.

Stanišić bi tako, kao vršitelj dužnosti, vjerojatno privremeno preuzeo predsjedničku funkciju u stranci. Kerum, međutim, ne napušta HGS niti podnosi ostavku na članstvo u stranci. Kako doznajemo, riječ je isključivo o privremenom odmaku od svakodnevnih političkih obveza, a ne o Kerumovu potpunom povlačenju iz politike ili stranke koju je osnovao.

Kerum ostaje ključna figura HGS-a

Kerum je osnivač i najprepoznatljivije lice Hrvatske građanske stranke, zbog čega njegov privremeni odmak predstavlja važnu promjenu za HGS. Stranka je od osnutka snažno vezana uz njegovo ime, politički utjecaj i rezultate koje je ostvarivala na lokalnim izborima u Splitu.

HGS je i nakon posljednjih lokalnih izbora zadržao važnu ulogu u političkom životu grada. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić jedan je od najistaknutijih stranačkih dužnosnika te bi njegovim privremenim preuzimanjem stranke trebao biti osiguran kontinuitet njezina djelovanja.

Kerum ispitan u USKOK-u

Podsjetimo, USKOK je protiv Keruma, Andrije Polića i Kerumova nećaka Igora Sapunara pokrenuo istragu zbog sumnje na nezakonitosti povezane s legalizacijom protupravno izgrađenih objekata.

Kerum i Polić nakon ispitivanja u USKOK-u pušteni su na slobodu jer tužiteljstvo za njih nije zatražilo određivanje istražnog zatvora. Istražni zatvor zatražen je za Sapunara zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Iz HGS-a naglašavaju kako Kerumova odluka o odmoru od političkog života ne znači napuštanje stranke niti ostavku na članstvo. Kerum tako i dalje ostaje dio stranke koju je osnovao i čije je ime već godinama neraskidivo povezano s političkim djelovanjem HGS-a.