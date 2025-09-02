Kerum se javio iz Italije, ponovno optužuje Puljka: "Poslali su mi ovrhu na 290 tisuća eura za nepostojeći dug i naplatili se"

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum ponovno se oglasio na društvenim mrežama, ovoga puta iz talijanskog Amalfija, gdje je komentirao aktualna događanja u Splitu i uputio oštre kritike bivšoj gradskoj vlasti.

"Dragi prijatelji, evo me u Amalfiju u Italiji i čitam izjave od pametne i poštene "Organizacije Puljak". Pravdaju se kako su pogodovali Debeljaku i nisu poslali ovrhu na naplatu. Sram ih bilo. Zato su svojim sugrađanima bez opomene skinuli s računa novce. Meni su isto poslali ovrhu na 290 tisuća eura za nepostojeći dug i naplatili se.

I sad se pozivaju na Olenku Dadić, koju ja dobro znam, ali je radila sve po njihovom nalogu jer se bojala za svoju poziciju i neosnovano mi je pustila ovrhu. Tužbu ću sigurno dobiti jer nema nikakvog duga, ali šta će ostali Splićani kojima su na sličan način uzeli sredstva? Eto kakvi su grabežljivci Puljkovi, vidi se od muljanja na Žnjanu pa dalje. Misle da će sa napadima na druge i optužbama da svi kradu osim njih izbjeći progon. Teško, postoji puno slučajeva gdje su uhvaćeni s rukama u pekmezu. Evo jedna slika! Sritno svima! Pratim sve i brzo ću reagirat. Puno se priča a malo radi", napisao je Kerum na svom Facebooku.