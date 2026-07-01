Kerum sazvao pressicu nakon nove presude: HGS mora platiti 9.000 eura!

Predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum sazvao je za sutra konferenciju za medije nakon što je njegova stranka ponovno osuđena na Prekršajnom sudu u Splitu. Iako u pozivu medijima nije navedeno zbog čega se press konferencija održava, pretpostavlja se da bi povod mogla biti upravo nova presuda protiv HGS-a, kojom je stranci izrečena novčana kazna zbog povrede Zakona o financiranju političkih aktivnosti.

HGS ponovno kažnjen

Kako je ranije objavila Dalmacija Danas, Željko Kerum - Hrvatska građanska stranka kažnjena je s 9.000 eura. Postupak se vodio nakon nadzora financiranja izborne promidžbe koji je provelo Državno izborno povjerenstvo.

Prema navodima iz presude, utvrđeno je da su stranku nakon završetka kampanje donirali istaknuti članovi i dužnosnici HGS-a, među kojima su Igor Stanišić, Jure Šundov, Nevenka Bečić, Petroslav Sapunar, Toni Jurišić Sokić, Martina Nimac Kalcina, Miranda Ivanišević Dvornik, Lidija Bekavac i Josip Kerum.

Sud uzeo u obzir ranije prekršaje

Iz HGS-a se nitko nije pojavio ni na ročištu ni na objavi presude. Sud je pritom kao otegotnu okolnost uzeo činjenicu da je stranka već ranije bila prekršajno osuđivana, i to zbog nedostavljanja financijskog izvještaja o donacijama u kampanji 2020. godine. Uz novčanu kaznu, HGS mora vratiti i oko 3.200 eura donatorima, odnosno u državni proračun. Stranka mora podmiriti i troškove postupka u iznosu od oko 200 eura.

Tema pressice nije otkrivena

U pozivu medijima navedeno je tek da konferenciju održava predsjednik HGS-a Željko Kerum, bez dodatnog obrazloženja teme. S obzirom na to da je poziv stigao neposredno nakon nove presude protiv HGS-a, očekuje se da bi se Kerum mogao osvrnuti upravo na taj slučaj i odluku suda.