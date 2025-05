Kerum: "Pred Splitom je totalna promjena. Puljak je svađalica, on gleda samo sebe, pravi podjele u gradu, a Šuta radi potpuno suprotno"

Tko je Tomislav Šuta, hadezeovac koji je u prilici postati splitski gradonačelnik? Diplomirani je ekonomist, oženjen, otac troje djece. Rođen je 1982. godine u Splitu, u kojem je odrastao, školovao se, zasnovao obitelj, ostvario karijeru i gdje živi cijeloga života. Završio je Ekonomski fakultet, smjer financije. Prvi posao dobio je u Ministarstvu financija, u Poreznoj upravi u Splitu, nakon čega je od 2014. godine bio direktor Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici. U međuvremenu je postao sudski vještak za poreze i financije. Na funkciji direktora Regionalnog centra čistog okoliša bio je četiri godine, a onda je otišao za direktora Vodovoda i kanalizacije Split, kada je mandat splitskoga gradonačelnika obnašao Andro Krstulović Opara. Nakon promjene političke klime na prošlim izborima i dolaska Ivice Puljka na vlast, Šuta je smijenjen u kolovozu 2023. godine. Nije htio tako lako otići, a podršku su mu davali ostali suvlasnici tvrtke, okolni gradovi i općine, u kojima je posvuda, osim u Trogiru, na vlasti bio HDZ, piše Večernji list.

Nakon Vodovoda i kanalizacije posvetio se privatnom sektoru, svojoj firmi za financije i porezno savjetovanje. Od prošle godine, otkako je saborski zastupnik, na mjestu direktora je njegova supruga, koja je dala otkaz u splitskoj Gradskoj upravi, gdje je prije radila. Tvrtka trenutačno zapošljava desetak ljudi. Inače, supruga mu je kolegica, zajedno su studirali financije na Ekonomskom fakultetu i tako su se upoznali. U braku su od siječnja 2008., dakle 17 i pol godina. Imaju troje djece, Zvonimir ima 16 godina, Laura 12 i Klara 7. U slobodno vrijeme Tomislav Šuta bavi se sportom. Nekada je profesionalno trenirao tenis, a sada igra padel. Naravno, veliki je hajdukovac. Šuta je član HDZ-a od 2001., a prva značajnija funkcija u stranci bila mu je predsjednik gradskog odbora, što je od 2022. godine.

"Uspjeh nije iznenađenje"

Za kandidaturu za gradonačelnika Splita priprema se praktično već tri godine, nakon što je na izvanrednim izborima u Splitu HDZ zbog nedostatka vlastitoga kandidata izašao s nezavisnim dr. Zoranom Đogašem. Preuzeo je ulogu lidera oporbe u splitskom Gradskom vijeću. Sveprisutan je. Reagira na sve političke i ostale događaje u Splitu, a kampanju je počeo prije svih ostalih kandidata, još prošlog listopada, od kada je Split oblijepljen njegovim plakatima te kada je počeo organizirati javne tribine i otvarati teme bitne za razvoj grada.

Njegov uspjeh, kažu u splitskom HDZ-u, nije iznenađenje. Njihove ankete već pola godine ukazuju na Šutin rast i Puljkov pad, tvrde, pa je do izbora razliku uspio dovesti na samo 5 posto. Uvjereni su da će se taj trend nastaviti i idućih desetak dana te mu donijeti pobjedu. – Tomislava Šutu krasi silna energija, preciznost u poslu. Surađivali smo dok je bio direktor Regionalnog centra čistog okoliša i o njemu mogu reći samo najbolje. Jako je pedantan u detaljima, a velika mu je vrlina to što zna slušati i donijeti prave odluke. Ozbiljan je, uljuđen, zna se ponašati i iznimno je privržen svojoj obitelji. Split će, ako on pobijedi, dobiti vrhunskoga gradonačelnika – kaže Davor Pavić, predstojnik Ureda župana Blaženka Bobana.

I glazbenik Tomislav Mrduljaš ima dobro mišljenje o Šuti. – Tomislav Šuta je staložen čovjek i ima iskustva u upravljanju velikim sistemima. Sviđa mi se njegov pristup jer stavlja dobrobit grada i njegovih građana na prvo mjesto, a to je najbitnije od svega. Nije podlegao ‘grubosti’ ove kampanje i miješanjima u privatne živote kandidata, nego je predstavljao svoje programe. Ono što je meni važno, on odiše pristojnošću, iako Split zna biti grad ‘dišpeta’, ali prije svega je grad pristojnih ljudi. Izuzetno mi je značajno što Tomislav Šuta naglasak stavlja na kulturu, dakle na ono čime se bavim kao glazbenik i sudjelujem u glazbenim zbivanjima u Splitu – kaže Tomislav Mrduljaš. Šutu poznaje osobno budući da je u javnom životu već dulje vrijeme.

Željko Kerum, koji se i sam natjecao za mjesto gradonačelnika Splita i ostao na trećemu mjestu, ne krije svoju podršku drugoplasiranom hadezeovcu. – On je prije svega svima prihvatljiv. Nije sklon svađi i incidentu te ga može prihvatiti svatko, bez obzira na svjetonazor, i lijeva i desna opcija – kaže Kerum i dodaje da je Šuta na izborima prošle nedjelje sve iznenadio. – U startu su mu svi govorili da nema šanse, a toliko se digao i još se diže. Splićani su shvatili da je on fin i pristojan čovjek i da mu se može dati glas. Nije sklon voditi se za svojim interesom jer on zapravo ne pokazuje nikakav osobni interes tako da je baš ugodno iznenađenje za građane Splita. Super je čovik. Sve je iznenadio.

Govorilo se kako je mlad, politički neiskusan, ali pogledajte njegove poteze u kampanji. Nije napravio nijednu pogrešku. Pokazao je toplinu, ljudskost, nikome se nije zamjerio. Ima širinu koju nema nitko i sada može sa svakim tko želi dobro ovom gradu – kaže Kerum, koji dodaje kako je Šuta opreka sadašnjem gradonačelniku. – Puljak je svađalica, on gleda samo sebe, pravi podjele i razdore u gradu, a Šuta radi potpuno suprotno. Čini mi se da to ljudi primjećuju i da je pred Splitom totalna promjena – drži Željko Kerum.



Puljak: Plenkovićev proizvod

Jakov Prkić, predsjednik stranke Direkt, koji je bio kandidat za zamjenika gradonačelnika SDP-ovca Davora Matijevića, pak, ne dijeli Kerumovo oduševljenje.

– Sjećam se dana kada je Šuta bio na čelu Regionalnog centra čistog okoliša. Gradnja Centra nije otišla naprijed, mi smo čekali da se nešto dogodi, a nije se dogodilo ništa. Zato je dobre pare “utukao” u PR, a time se bavi i aktualni gradonačelnik. Na kraju, Šuta je ostavio Regionalni centar čistog okoliša ne vjetrometini i otišao na sigurniju poziciju, u Vodovod i kanalizaciju – komentar je Jakova Prkića.

Za mišljenje o Šuti pitali smo i njegova protukandidata Ivicu Puljka. – Tomislav Šuta je tipičan proizvod Plenkovićeva HDZ-a – odgovorio je.