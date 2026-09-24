Kerum pozvao stanovnike Sućidra da glasaju za Rodinu listu: „Oni znaju što kvartu treba“

Željko Kerum oglasio se na Facebooku uoči kotarskih izbora u Splitu te pozvao stanovnike Sućidra da podrže nezavisnu listu „Za bolji Sućidar“, koju predvodi Damir Ćosić Roda.

Kerumova objava uslijedila je nakon jučerašnjeg predizbornog skupa na Sućidru, na kojem je Ćosić predstavio kandidate, program i planove svoje liste. Skup je održan ispred caffe bara „Dišpet“, a uz predstavljanje programa organizirana je i pučka veselica.

Kerum je poručio kako ga je iznenadila detaljna analiza stanja u kotaru koju je Ćosić predstavio.

„Dobar dan, dragi prijatelji i pratitelji. Sinoć je Roda predstavio listu i plan za Sućidar. Ugodno sam se iznenadio kako je analizirao stanje kvarta u brojkama, počevši od broja stanovnika do broja ulica, pozicije i potreba kvarta. Svaka čast, rijetko tko je upoznat s problemima u susjedstvu kao Roda i njegova lista“, napisao je Kerum.

Dodao je kako su Ćosić i ljudi s njegove liste, prema njegovu mišljenju, napravili detaljan pregled potreba Sućidra.

„Zapravo, oni su napravili kompletnu ‘inventuru’ i analizu što Sućidru zapravo treba. Zato im treba dati podršku – oni znaju, a imaju želju i volju pokrenuti projekte za bolji Sućidar“, naveo je.

Kerum je potom izravno pozvao stanovnike kotara da izađu na izbore i glasaju za Ćosićevu listu, a već je najavio i moguće slavlje nakon izbora.

„Tko može, neka iziđe na kotarske izbore i da svoj glas za Rodinu listu, a nakon toga dođite mu čestitati i proslaviti pobjedu u Cornera. Sretno svima“, zaključio je Kerum.

Izbori za vijeća splitskih gradskih kotareva i mjesnih odbora održavaju se u nedjelju, 27. rujna. Na Sućidru se natječu tri liste: lista grupe birača Damira Rode Ćosića, zajednička lista HDZ-a i Domovinskog pokreta te lista stranke Split je naš!.