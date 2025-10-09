Kerum odgovorio Ivoševiću: "Digao sam se rano, spremam gulaš radnicima, pomogao sam mnogima..."

Željko Kerum odgovorio je Bojanu Ivoševiću živopisnim statusom na Facebooku i fotografijom s kuhačom.

"Dobro jutro dragi prijatelji i pratitelji. Evo sam se digao rano, obecao radnicima spremit gulaš za marendu i dok se kuha pišem objavu. Tema je kako me Ivošević jučer nazvao "propalitetom". Ne želim mu (lošem čoviku) odgovarat nego vama reć par riči.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od kad znam za sebe - radim (na selu nisi mogao jest ako nisi radio), bez obzira što smo bili djeca. U četvrtom razredu osnovne smo dobili struju. Završio sam osnovnu pa srednju školu, IV stupanj ( "prva generacija Šuvara"), odsluzio vojsku i nakon toga počeo radit i stvarat, od Iraka pa dalje. Napravio sam preko milijun kvadrata prostora, pomagao mnogima (hvala Bogu što mi je omogućio da pomažem potrebitima). Sada imam 65 godina i dalje se dižem rano svako jutro i radim velike projekte (trenutno najveći u Splitu).

I onda se nađe uhljeb kojemu je vrhunac uspješnosti što je vozio gradsko vozilo i dao ocu gradski stan, uhljeb koji je radio miljunske štete Gradu pogodujući Debeljaku i ostalima (nadam se da će za to odgovarat). Nije tako loš čovik zaslužio takvu medijsku pozornost iz stotinu razloga (nitko nikada nije javno na televiziji u nekoliko navrata optužio Slobodnu Dalmaciju da mu radi reket, kao Ivošević i Puljak). Mislim da i za to moraju odgovarat. I na kraju, dragi moji prijatelji, Kerum je imao i ima puno jačih i moćnijih protivnika i neprijatelja koji ga nisu uspili uništit, a 16 godina to već traje, od prvoga dana mojeg ulaska u politiku. Sretno svima, pa i dušmanima, u nadi da će se preobratit. Kerum", napisao je Kerum.