Kerum odgovorio Ivoševiću: "Digao sam se rano, spremam gulaš radnicima, pomogao sam mnogima..."

Željko Kerum odgovorio je Bojanu Ivoševiću živopisnim statusom na Facebooku i fotografijom s kuhačom.
"Dobro jutro dragi prijatelji i pratitelji. Evo sam se digao rano, obecao radnicima spremit gulaš za marendu i dok se kuha pišem objavu. Tema je kako me Ivošević jučer nazvao "propalitetom". Ne želim mu (lošem čoviku) odgovarat nego vama reć par riči.
Od kad znam za sebe - radim (na selu nisi mogao jest ako nisi radio), bez obzira što smo bili djeca. U četvrtom razredu osnovne smo dobili struju. Završio sam osnovnu pa srednju školu, IV stupanj ( "prva generacija Šuvara"), odsluzio vojsku i nakon toga počeo radit i stvarat, od Iraka pa dalje. Napravio sam preko milijun kvadrata prostora, pomagao mnogima (hvala Bogu što mi je omogućio da pomažem potrebitima). Sada imam 65 godina i dalje se dižem rano svako jutro i radim velike projekte (trenutno najveći u Splitu).
I onda se nađe uhljeb kojemu je vrhunac uspješnosti što je vozio gradsko vozilo i dao ocu gradski stan, uhljeb koji je radio miljunske štete Gradu pogodujući Debeljaku i ostalima (nadam se da će za to odgovarat). Nije tako loš čovik zaslužio takvu medijsku pozornost iz stotinu razloga (nitko nikada nije javno na televiziji u nekoliko navrata optužio Slobodnu Dalmaciju da mu radi reket, kao Ivošević i Puljak). Mislim da i za to moraju odgovarat. I na kraju, dragi moji prijatelji, Kerum je imao i ima puno jačih i moćnijih protivnika i neprijatelja koji ga nisu uspili uništit, a 16 godina to već traje, od prvoga dana mojeg ulaska u politiku. Sretno svima, pa i dušmanima, u nadi da će se preobratit. Kerum", napisao je Kerum.