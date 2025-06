Kerum objavio sliku s Oliverom: "Puljak nije doša sebi, nek objasni troškove otvaranja Žnjana"

Željko Kerum jutros se oglasio na Facebooku i prozvao Ivicu Puljka.

"Dragi prijatelji evo čitam Puljkovu objavu. Njegov stil, prozivanje svakog. Još nije doša sebi, ali to je završena priča. Mene interesira kao predsjednika Hgs-a i splitskog političara, da Puljak objasni kalkulaciju troška otvaranja Žnjana. Kako je doša do cifre od 300 000 eura? Mislim da imamo svi pravo to znati. Svi znamo koji su pivači nastupili i koliko koštaju za otpivat po par pisama. To ne može koštati više od 100 tisuća eura. Tko je to dogovarao i preplatio i je li bio javni natječaj? Napominjem da je na otvorenju Zapadne Obale pjevao pokojni Oliver (Bog mu dao pokoj vječni) i koštao je nekoliko puta manje. A uspoređivati Olivera sa ostalim izvođačima je neusporedivo! Očekujem od gradske vlasti da javno objave troškove otvaranja da građani znaju. Hvala i sretno svima! Kerum", napisao je.

