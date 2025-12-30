Kerum o Šuti: "Ja sam u koaliciji s HDZ-om, meni nije Šuta šef"

Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, našao se u središtu dijela istupa Željka Keruma, čelnika HGS-a i predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o., koji je rekao da Šuta "trpi stalni pritisak" zbog toga što je on predsjednik Nadzornog odbora.

Kerum je naglasio da se u cijeloj priči očekuje završetak stručnih postupaka te da će, nakon što vještaci daju svoj sud, odluke biti na gradonačelniku. "Kada vještak da svoj sud je li nešto bilo mimo struke, a nakon toga će gradonačelnik donijeti odluku o mogućoj kaznenoj prijavi", kazao je. Ponovio je i: "Kada se cijelo vještačenje završi, neka gradonačelnik Tomislav Šuta donese odluku, hoće li biti kaznene prijave ili slično."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Govoreći o komunikaciji s gradonačelnikom, Kerum je istaknuo: "Tomislav Šuta i ja nismo razgovarali. Kada vještaci završe svoj posao, nakon toga će se vidjeti gdje smo i šta smo."

Osvrnuo se i na učestala pitanja upućena Šuti. "To Šutu stalno pitate, a on odgovara", rekao je Kerum, ponavljajući kako smatra da ne postoji razlog zbog kojeg bi tema njegova predsjedanja Nadzornim odborom trebala biti svakodnevno aktualna.

Na kraju je naglasio da je u koaliciji s HDZ-om, ali i jasno definirao odnos sa Šutom: "Ja sam u koaliciji s HDZ-om, meni nije Šuta šef." Dodao je i osobnu ocjenu gradonačelnika: "Moj stav je i smatram da je Tomislav Šuta drugačiji, on je pažljiviji, obazriviji prema vama novinarima."