Kerum o Puljku: "Ja sam dobrotvor, on je grabežljivac"

Željko Kerum oglasio se na Facebooku pred drugi krug lokalnih izbora.

"Dragi prijatelji, pratio sam sva sučeljavanja Šute i Puljka. Očekivao sam od gradonačelnika Puljka iznošenje konkretnih ideja i projekata, nažalost ništa od toga. Puljku sam glavna tema ja i stotinu puta me je ružno spomenuo, iako ja nisam njegov protukandidat u drugom krugu. Moram reagirati i reći da je to neljudski i nepošteno. Napominjem da ja Puljka nisam vrijeđao.

Nekoliko puta sam ga vidio u gradu i pristojno smo se javili jedan drugom. Ali kad je Puljku guzica u opasnosti ne preza ni od čega, ne razmišlja šta će reći i koliko će lagati. To radi perfidno u rukavicama sa slatkim mirnim tonom da obmane narod. Moram reći da sam u ovih 65 godina vidio malo tako podlih, a spretnih manipulatora kao Puljak. Isto tako moram demantirati Puljka i ponoviti, ja Željko Kerum sam jedini političar u Hrvatskoj koji nije primao plaću kao gradonačelnik (donirao sam je potrebitima) isto tako sam ogromna sredstva (prihode od političkog djelovanja) donirao umirovljenicima.

Svoja vlastita sredstva sam davao bolesnima, siromašnima, bolnicama, fakultetima... I tako već 35 godina. Za sve to postoje medijski napisi i slike. Zato molim gospodina Puljka da navede kome je on pomoga osim sebi? I da zaključim velika je razlika između nas dvojice. Kerum je dobrotvor, a Puljak je grabežljivac. I to se ne da minjat, takvi smo se rodili. Svima želim sretan Dan državnosti! Hvala svima na podršci, zdravi i veseli bili. Vaš Kerum", napisao je.