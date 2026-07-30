Kerum nema posebnog razloga za brigu: slučaj Pršut, iskustvo nas uči, pojest će zastara!

Loše je krenula ova godina za Željka Keruma, bivšeg gradonačelnika Splita.

Zapravo, kraj prošle je već slutio na katastrofu: izazvao je prometnu nezgodu kod svog sjedišta na Mažuranićevom šetalištu, e da bi onda pobjegao s mjesta nesreće i pokušao ‘uvaliti’ stranačkog kolegu za upravljač svog automobila. Nije mu uspjela zamjena, sve je vidjela policajka izvan službe pa je u munjevitom prekršajnom postupku (nakon 2-3 dana, kad se odlučio pojaviti na policiji) Kerum dobio kaznu od 15 dana iza rešetaka. Proveo je tako Božić s ekipom na Bilicama, jer se tijekom postupka konstatiralo da mu je dozvola već oduzeta te da ima ‘mali milijun’ prometnih prekršaja, i to mahom ozbiljnih.

Da bi se tijekom ove godine Denis Mahmutović, novinar Telegrama, uhvatio pisati o Kerumovoj konobi Pršut u Kaštel Štafiliću: prema njegovim saznanjima, sagrađena je bespravno, a i legalizacija je provedena mimo zakona! Zbog toga je Kerum ponovno završio s lisičinama na rukama, ovaj put nisu bili nježni iz PNUSKOK-a. Uhitili su ga u Vela Luci, dok je na jahti odmarao s obitelji i uživao u koncertu u čast Olivera.

Da je u pitanju istraga upravo oko Pršuta sugerira i uhićenje Kerumova nećaka Igora Sapunara (sina Petroslava Sapunara, istaknutog člana Kerumove stranke HGS i supruga najstarije Kerumove sestre), koji je pak ‘poznat’ po koncesiji na Benama, u objektu koji pušta fekalije u more; te uhićenje trećeosumnjičenog Andrije Polića, bivšeg višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima.

Upravo je naime Polić ‘amenovao’ cijelu priču oko Pršuta, što sad istražuju inspektori. Četvrti osumnjičeni u ovom slučaju koji upravo traje je Tomislav Režić, još jedan Kerumov čovjek od povjerenja. Navodno se istražuje i izvedba hotelskog kompleksa Perla kod Rogoznice, gdje je napravio vez na pomorskom dobru bez ikakve koncesije.

Kerum je nedavno cijelu priču oko Pršuta prozvao ‘političkim progonom’, tvrdi kako je sve čisto, kako je na mjestu konobe dugo godina postojala njegova trgovina… Iako za sada ne sluti na dobro za nekadašnjeg uspješnog poduzetnika koji privatno sasvim dobro brodi što se tiče financija, možemo ga utješiti: prilično je upitno kada će cijeli ovaj slučaj, danas pod povećalom javnosti i istražitelja, pravomoćno završiti. Vjerojatno u Kerumovoj dubokoj starosti (popularni Rico već je nakupio 66 godina), ako i tada.

Nevenka oslobođena optužbe za utaju 4,7 milijuna kuna

Evo, nedavno je na Općinskom sudu završen postupak protiv njegove druge sestre, Nevenke Bečić. Ona je bila ključna osoba u izgradnji trgovinskog carstva Kerum d.o.o., redovi dobavljača protezali su se iz njenog ureda u bivšem kompleksu do ulaza u vojarnu Lora. Ti ‘les miserables’ pokušavali su u ranijoj fazi dogovoriti povoljnije uvjete (što praktički nikome nije polazilo za rukom, proizvodi na police, a plaćanje za najmanje 60 dana, to je bio standard), a u kasnijoj na bilo koji način naplatiti potraživanja kako (i) njihove tvrtke ne bi propale. Uzalud, Nevenka Bečić zna znanje.

Uglavnom, nije pokrenut postupak zbog nekih takvih tričarija tipa dovođenje u povoljniji položaj određenih gospodarskih subjekata (Keruma d.o.o. prvenstveno), nego zbog korištenja jahte u privatne svrhe! Naravno, promućuran kakav je, Kerum je shvatio da može kupiti jahtu na firmu i tako državi ne platiti koji milijunčić poreza. Pa su ga fotografirali na jahti kako u stilu svjetskih ‘selebritija’ uživa s (novom) obitelji po Jadranu…

Nije se to svidjelo poreznicima pa ni tužiteljstvu (naravno, cijeli slučaj su i tada otkrili – novinari) pa je pokrenut postupak. I sad dolazimo do onoga najvažnijeg, do onoga na što Kerum sada cilja, sasvim je to jasno. Teretilo se Bečić da je između 2004. i 2006. godine kao direktorica Keruma d.o.o. utajila 4,7 milijuna kuna poreza kupnjom jahte ‘Joke’ kroz poslovne knjige, a korištenjem u privatne svrhe. Prva, naravno nepravomoćna presuda u tom predmetu, donesena je ima koji dan! I bila je oslobađajuća, nisu dokazani navodi tužiteljstva. Što je nebitno, jer i očekivana žalba Općinskog državnog odvjetništva neće promijeniti stvari – danas, 20 odnosno 22 godine od navodnog počinjenja kaznenog djela, apsolutna zastara je doslovno iza ugla, za koji mjesec!

Ostaje još vidjeti kad će PNUSKOK i njihovi kolege na tužiteljstvu datirati počinjenje navodnog kaznenog djela

Tako smo se vratili na aktualnu situaciju. Konoba Pršut je aktivna već koju godinicu, pisalo se o njoj i 2021. godine kad je u Pršutu feštala u Kerumovom društvu skupina splitskih sudaca, u doba korone i restriktivnih mjera zbog kojih se tjeralo obične građane sa šetnica i plaža. Ostaje još vidjeti kad će PNUSKOK i njihovi kolege na tužiteljstvu datirati počinjenje navodnog kaznenog djela, ali nemojte držati dah kako će suđenje brzo početi i još brže završiti. Još tamo 2019. godine uhićena je banda Željka Rajića Žekija – punih sedam godina optuženi šef kriminalne organizacije još nije dočekao pravomoćnu presudu, dok su neki članovi skupine priznali krivnju i nagodili se. Nenad Petrak, najveći narko-boss na ovim prostorima prema navodima USKOK-a, tri godine u zatvoru čeka početak suđenja. To su ona najteža nedjela, a recimo u aferi Dijagnoza (sređivanje lažnih mirovina) je prošle godine donesena prvostupanjska presuda za slučaj star gotovo 20 godina! Ima sličnih primjera na desetke, tako da se Kerum i ostali mogu osloniti na tradicionalno temeljit rad hrvatskog pravosuđa. Možda će koji dan provesti u pritvoru, onako ‘per la finta’, i dalje prepuste slučaj dobrim odvjetnicima, uz nekoliko taktičkih žalbi i prigovora, prođe deset godina nisi se ni okrenuo.

Sve i da ga osude, dobit će neku simboličnu kaznu ‘zbog proteka vremena’ (nije šala, to je ne jedan sudac javno rekao pri obrazloženju presude, kako su kazne niže jer više nema smisla kažnjavati ljude nakon par desetljeća), a i starosti optuženih...