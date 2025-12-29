Kerum neće snositi nikakve političke posljedice boravka na Bilicama. Više čudi što nije okupljene medije poslao u neku stvar...

Vjerojatno je došlo danas Željku Kerumu, bivšem prvom direktno izabranom gradonačelniku Splita, šefu Hrvatske građanske stranke i propalom, ali i još uvijek itekako aktivnom poduzetniku, da kaže ‘koji ku… meni ovo treba’, pošalje mnogobrojne predstavnike medija u neku stvar, sjedne u svoj (ili ženin, ista je stvar) Mercedes S-klase i sam se, kao pravo muško u kući, odveze u suton!

Ali nije, mora mu se odati priznanje i na tome, da je čovjek nakon desetljeća razno-raznih uvreda upućenih svima i svakome ipak uspio malo obuzdati taj početni nagon. Stao je, uputio par biranih riječi svima koji su se naslađivali njegovoj sudbini, pozdravio bivše cimere i nastavio svojim poslom… Nije se nikome ispričavao, nije odrastao da bi tražio oprost, nije on od takvih – tek je onaj nadaleko poznati ‘blunder’ s Oparom (‘Simulant je, rekao je da će umrit, a nije umra’, glasi citat) djelomično povukao, ali i to samo jer je shvatio, kao već iskusnjak, da mu prijeti dramatična politička šteta.

Dva tjedna zatvora

Tako je prošlo dakle tih 14 dana zatvora koliko mu je odredio Prekršajni sud u Splitu zbog jedne praktički benigne, gotovo beznačajne prometne nezgode. Ponovimo ukratko: Kerum se priključivao na Mažuranićevo šetalište te je udario Mazdu koja je bila na glavnoj cesti. Nitko nije ozlijeđen, šteta gotovo nikakva (jedva par tisuća eura), no na koncu ga je taj incident košta boravka iza rešetaka! Ni puste uvrede ni prijetnje, razni postupci koji su se vodili ili još vode oko toga, pa ni oni gospodarskog karaktera, ništa od toga nije smjestilo u zatvor našeg ‘teflon dona’, nego dvije djevojke u Mazdi!

Dobro, ne one osobno, nego ono što je Kerum radio prije i poslije tog incidenta u petak prije 17 dana. Došli su ga figurativne glave brojni prometni prekršaji iz nedavne prošlosti, a najveći dio tih prekršaja u kojima je skupljao negativne bodove na svom saldu odnosi se na prekoračenje brzine. I to značajna prekoračenja jer Kerum, po vlastitom priznanju, voli voziti brzo. Tvrdi i kako je siguran vozač, kad vozi (brzo) ne pije nit’ ne jede. I ništa neobično da ga policija uhvati u, recimo, vožnji od 200 km/h na autocesti, što je prekoračenje za više od 50 km/h od dozvoljenog. A da ne govorimo kako je još 2021. godine s obitelji imao prometnu nesreću na autocesti kod Sv. Roka, kad također nitko nije ozlijeđen (što je najvažnije), ali je tijekom postupka također utvrđeno da je Kerum tada vozio iako su mu bile izrečene čak dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja automobilom, svaka u trajanju po šest mjeseci zaključno s listopadom 2021. godine, iz splitske i šibenske PU!

I pauk je često imao posla s Kerumom

Na dan puštanja bivšeg gradonačelnika iz pržuna, splitska policija informirala je javnost kako su najmanje četiri (!) ponavljača prometnih prekršaja također završila u zatvoru, a oduzeta su i dva automobila. Dakle, svašta se može dogoditi živom čovjeku, a kao što vidimo ponavljanje prometnih prekršaja u tolikoj mjeri da se ostane bez dozvole te završi u zatvoru, je puno češće nego što mislite. Čudi doduše ponašanje Keruma nakon što se dogodila ova najnovija prometna nezgoda. Poznat je Splićanima minulih godina kao lik koji je bez pardona, godinama, parkirao svoja vozila (najčešće naravno upravo sportske limuzine iz Stuttgarta) gdje god je stigao, gdje mu je bilo najbliže – ne jednom je ‘pauk’ intervenirao kod Sv. Frane, u zoni gdje je zabranjen promet bez posebne dozvole, zbog parkiranog automobila na pješačkom prijelazu, a ne jednom je taj isti ‘pauk’ i zatvorio ova oka na tako ostavljena vozila. Pa bi onda slao posilne iz kafane na Rivi da plaćaju kazne… Ne čudi zato pokušaj Keruma da pošalje ‘priku’ na ovu prometnu nezgodu na Mažuranićevom šetalištu, da se predstavi kao vozač Audija i preuzme krivnju na sebe, jer jako dobro zna Kerum da negativni bodovi u evidenciji MUP-a nisu nešto čega treba imati što više, kao bodova za nagradnu igru trgovačkog lanca, nego upravo suprotno. Ne, puno više čude dvije druge stvari.

Prva, što cijeli incident nije uspio sam, i prije ulaska ‘zamjene’ u igru, riješiti nekakvom nagodbom. Valjda je svjestan da nema vozačku, da mu prijete ozbiljnije sankcije, pa je u tom slučaju i za njega financijski nepovoljna nagodba s vlasnicama drugog automobila – recimo da im je ponudio odmah deset tisuća eura (ili tako neki iznos) za štetu uz izbjegavanje dosadne policije i očevida – itekako isplativa u nekom generalnom pogledu na stvari.

I druga, što je doslovno bježao, skrivao se tri dana od policije. Tog petka popodne je nestao, pustio crnilo, policija ga nije mogla naći nigdje, e da bi se u subotu javio preko odvjetnika i kazao da je bolestan te da će doći u policijsku postaju u nedjelju. Došao je tek u ponedjeljak, kada je nakon obrade i odveden na Prekršajni sud gdje mu je određena novčana i zatvorska kazna za ovu seriju prekršaja, uključujući i bijeg s mjesta nesreće.

Te dvije stvari toliko su čudne da zapravo postoji samo jedna hipotetička verzija koja bi ‘opravdala’ Kerumovo ponašanje. Da je dakle u petak popodne iza 15 sati, nakon obilnog ručka u obližnjem hotelu formalno u vlasništvu punice, pretjerao s ‘bijelim’, ne prahom nego vinom, i da je za upravljač sjeo dobrano alkoholiziran. Jedino u toj varijanti njegovo kasnije ponašanje ima smisla jer jedino u toj varijanti, da je policija došla na očevid, bi vjerojatno završio na Bilicama i za neko dulje razdoblje. A vjerojatno je računao da će ovako potpuno izbjeći odlazak u zatvor.

Političke posljedice?

Zbog glasina koje su se odmah raširile po gradu, treba reći: nikakve političke posljedice Kerum zbog ove situacije neće snositi. Iako je u razvijenim demokracijama nekakav standard da se daje ostavka na bilo kakvu javnu dužnost kada se dogodi nešto slično, kod nas Kerum nema potrebe strahovati da će doći do raskida dugogodišnje koalicije s HDZ-om na nivou grada i županije. Jednostavno, još od daleko razvikanijeg slučaja pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića pa sve do tragičnog slučaja bivšeg ministra, nitko u Hrvatskoj ne zarezuje prometne prekršaje i nesreće kao bitan faktor pri selekciji za poslove narodnih tribuna.