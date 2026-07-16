Kerum: "Ne tražim ni od koga pomoć niti kukam, ali želim da normalan svijet vidi o čemu se radi"

Nakon što je objavljeno da mu je država naložila uklanjanje privezišta za jahte na pomorskom dobru u Rogoznici, oglasio se bivši splitski gradonačelnik i predsjednik HGS-a Željko Kerum. U podužoj objavi ustvrdio je da se protiv njega vodi politički progon te da su državne institucije svoje odluke donosile pod pritiskom medija.

Kako je ranije objavio Telegram, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zabranilo je korištenje privezišta izgrađenog uz Kerumov resort u Rogoznici te naložilo njegovo uklanjanje s pomorskog dobra. Visoki upravni sud ranije je pravomoćno utvrdio da je postupak dodjele koncesije bio nezakonit.

"Ljeto provodim po inspekcijama"

Kerum je objavu započeo porukom građanima da uživaju u ljetu, moru, suncu i druženju, poručivši kako je njegova trenutačna situacija potpuno drukčija.

"Dosadašnji dio ljeta proveo sam po raznoraznim inspekcijama, a očekujem još gore – počevši od Državnog inspektorata, građevinske i turističke inspekcije, Lučke kapetanije, carine i urbanizma Kaštela pa do DORH-a, odnosno USKOK-a", objavio je Kerum.

Tvrdi da se u dokumentima institucija navodi kako su nadzori pokrenuti nakon medijskih napisa o njegovim nekretninama, legalizaciji objekata u Kaštelima i privezištu u Rogoznici.

Kerum tvrdi da su odluke donesene zbog medijskog pritiska

Kerum smatra da su institucije reagirale bez detaljne analize predmeta te da su odluke donesene na temelju, kako ih je nazvao, lažnih napisa.

"Bez razmišljanja i analize predmeta, institucije su odmah donijele odluke na temelju lažnih napisa. Problem je što tim institucijama medijski pritisak stvara medij s političkim predznakom. Znači li to da bi svaka stranka trebala imati svoj medij kako bi mogla nauditi konkurenciji?", upitao je Kerum.

Govoreći o objektima u Kaštelima, ustvrdio je da je radove obavljao na vlastitoj imovini te da su objekti imali građevinsku dozvolu još prije rata.

"Ako je nešto izvan okvira i propisa, postoje zakoni. Nije načinjena šteta nikome osim meni", poručio je.

"Privezište je napravljeno o mom trošku"

Kerum se osvrnuo i na privezište u Rogoznici, za koje nadležno ministarstvo navodi da se mora ukloniti s pomorskog dobra.

"Što se tiče Rogoznice, privezište je o mom trošku napravljeno prema natječaju. Nema štete ni za državu ni za građane", ustvrdio je predsjednik HGS-a.

Smatra da slučajevi povezani s njegovim objektima nemaju isključivo pravnu, nego i političku pozadinu.

"Ne tražim pomoć niti kukam"

Kerum je na kraju poručio kako ne očekuje da će postupci institucija protiv njega prestati.

"Sve što ja radim 'njima' smeta i neće stati, a to je žalosno i jadno. Ovo je politički progon, kao što sam već rekao. Ne tražim ni od koga pomoć niti kukam, ali želim da normalan svijet vidi o čemu se radi", zaključio je Kerum.

Objavu je završio vulgarnom porukom komentatorima za koje smatra da uživaju u šteti koja mu se nanosi.