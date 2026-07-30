Kerum nakon dva sata izveden iz kuće na Mejama, Centar žestoko po Šuti: "Na čelu je kriminalne koalicije"

Željko Kerum proveo je danas oko dva sata u svojoj kući na splitskim Mejama, u koju je stigao zajedno s istražiteljima. Nakon obavljenih istražnih radnji bivši splitski gradonačelnik izveden je iz kuće te je uz pratnju istražitelja odvezen s lokacije. Posjetimo, Kerum je uhićen u Veloj Luci, a slučaj vodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a. Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Istraga se povezuje s aferom "Konoba Pršut" u Kaštel Štafiliću, odnosno s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom objekata na Kerumovu imanju.

Danas su predstavnici stranke Centar ispred Banovine osvrnuli su se na Kerumovo uhićenje i njegovu suradnju s aktualnom gradskom vlašću.

Skoko: "Splitom vlada kriminalna hobotnica"

Gradski vijećnik Centra Igor Skoko ustvrdio je da aktualna vlast nakon Kerumova uhićenja više nema legitimitet.

"Splitom vlada kriminalna hobotnica na čijem je čelu Tomislav Šuta. Tomislavu Šuti ovo ništa nije važno. On će nastaviti surađivati sa Željkom Kerumom bez obzira na sve. Kao najjača oporbena stranka možemo reći da ova vlast nema nikakav legitimitet. Sada će se očito gradom upravljati iz zatvora", rekao je Skoko.

Ivošević čestitao novinaru koji je otkrio aferu

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević poručio je da Kerumovim uhićenjem nije razbijena, kako je rekao, "kriminalna hobotnica".

"Danas nije pala nikakva kriminalna hobotnica. Ako ne padne još više ljudi, neće se ništa napraviti. Na čelu Grada je kriminalna koalicija koja nije sačinjena samo od dva entiteta, nego je dio toga i država. Pitanje je koliko će naša država i njezina tijela biti ažurni", rekao je Ivošević. Čestitao je novinaru Telegrama Denisu Mahmutoviću, koji je svojim pisanjem otkrio slučaj zbog kojeg se Kerum našao pod istragom.

"Čestitam novinaru Mahmutoviću. On je svojim radom uspio obraniti i zaštititi javni interes. Nemojmo se više zavaravati, Tomislav Šuta je na čelu kriminalne koalicije. Navedeno je kriminal, a sada je preostalo još samo izrugivati se građanima", kazao je Ivošević.

"Šuta građanima duguje ispriku"

Iz Centra su ponovno ustvrdili da se gradska vlast temelji na političkoj trgovini te su pozvali gradonačelnika Šutu da se ispriča građanima.

"Od početka govorimo da je riječ o trgovačkoj koaliciji. Zazivali smo nove izbore i uvijek ćemo biti spremni srušiti ovakve političke poslove. Tomislav Šuta se ruga medijima i građanima. S Kerumom raspravlja o GUP-u, omogućava mu da ulazi u gradske tvrtke i ondje održava konferencije za medije. Sve je to uvredljivo za građane. Neka im se Šuta ispriča zbog ovakvog ruganja", poručio je Ivošević.