Nakon neuspjelog prvog susreta pred općinskim sudom u Splitu, danas je ipak krenulo suđenje bivšem gradonačelniku Željku Kerumu zbog prijetnji 'čupanjem gučka' također bivšem dogradonačelniku Splita Bojanu Ivoševiću.
Ivošević prozvao Keruma zbog suđenja: "Promijenilo se pet sutkinja, tri puta tražio izuzeće. Od suda bježe oni koji su krivi"
Prije niti mjesec dana Kerumov odvjetnik zatražio je izuzeće sutkinje smatrajući da će biti pristrana - koju godinu ranije je naime kao tužiteljica na Općinskom državnom odvjetništvu odbacila jednu drugu prijavu protiv Ivoševića. A meritum ove stvari se pak odnosi na sada već davne događaje iz lipnja 2020. godine kada obojica nisu bili čelnici Splita nego su se kandidirali na izborima: Ivošević je u medijima prvo nazvao Keruma 'malignim tumorom grada Splita', a ovaj mu je na to uzvratio prijetnjama 'čupanjem gučka'.
Novi obrat u slučaju "gučak": Sud odbio Kerumov zahtjev za izuzeće sutkinje! Ivošević ga ranije prozvao zbog odugovlačenja suđenja
Danas je tužitelj dodao par detalja u optužnicu - umjesto 'spomeni me još jednom, gučak ću ti iščupat!' sada u optužnom aktu stoji 'šteta šta si uteka profesorici Tonković kad te tila tuć jer si joj vriđa obitelj, priša si miru. Smeta ti Split i Hrvatska, ajde u Ravnu goru, tamo te čekaju tvoji preci, a mene još jednom spomeni, gučak ću ti iščupat'.
Kako bilo, Kerum se ne smatra krivim, a tijekom rasprave je i njegov branitelj Željko Gulišija napomenuo kako, po njemu, ovdje nije radilo bi o kakvoj ozbiljnoj prijetnji.
Novi obrat u slučaju "gučak": Sud odbio Kerumov zahtjev za izuzeće sutkinje! Ivošević ga ranije prozvao zbog odugovlačenja suđenja
Na idućem ročištu trebao bi biti ispitan upravo Ivošević jer originalni zapisnik s njegovom izjavom tijekom istrage nije proveden zakonito (nije upozoren da mora govoriti istinu) pa se ne može koristiti kao dokaz. Malo problem je ispao oko termina idućeg ročišta u veljači jer Kerum planira put u Kinu, na proslavu Nove Godine, no umirila ga je sutkinja kad mu je pojasnila da više nije neophodno njegovo prisustvo na raspravi...