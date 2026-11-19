Nakon neuspjelog prvog susreta pred općinskim sudom u Splitu, danas je ipak krenulo suđenje bivšem gradonačelniku Željku Kerumu zbog prijetnji 'čupanjem gučka' također bivšem dogradonačelniku Splita Bojanu Ivoševiću.

Prije niti mjesec dana Kerumov odvjetnik zatražio je izuzeće sutkinje smatrajući da će biti pristrana - koju godinu ranije je naime kao tužiteljica na Općinskom državnom odvjetništvu odbacila jednu drugu prijavu protiv Ivoševića. A meritum ove stvari se pak odnosi na sada već davne događaje iz lipnja 2020. godine kada obojica nisu bili čelnici Splita nego su se kandidirali na izborima: Ivošević je u medijima prvo nazvao Keruma 'malignim tumorom grada Splita', a ovaj mu je na to uzvratio prijetnjama 'čupanjem gučka'.

Danas je tužitelj dodao par detalja u optužnicu - umjesto 'spomeni me još jednom, gučak ću ti iščupat!' sada u optužnom aktu stoji 'šteta šta si uteka profesorici Tonković kad te tila tuć jer si joj vriđa obitelj, priša si miru. Smeta ti Split i Hrvatska, ajde u Ravnu goru, tamo te čekaju tvoji preci, a mene još jednom spomeni, gučak ću ti iščupat'.

Kako bilo, Kerum se ne smatra krivim, a tijekom rasprave je i njegov branitelj Željko Gulišija napomenuo kako, po njemu, ovdje nije radilo bi o kakvoj ozbiljnoj prijetnji.

Na idućem ročištu trebao bi biti ispitan upravo Ivošević jer originalni zapisnik s njegovom izjavom tijekom istrage nije proveden zakonito (nije upozoren da mora govoriti istinu) pa se ne može koristiti kao dokaz. Malo problem je ispao oko termina idućeg ročišta u veljači jer Kerum planira put u Kinu, na proslavu Nove Godine, no umirila ga je sutkinja kad mu je pojasnila da više nije neophodno njegovo prisustvo na raspravi...