Kerum kaže da ga je 11-godišnja kći pitala: "Tata, kako se nisu sjetili da ste 2009. Oliver i ti skupili 7 milijuna kuna za knjige?"

Željko Kerum oglasio se na Facebooku povodom prvog dana škole, a u središte njegove objave dospio je jutrošnji razgovor s 11-godišnjom kćeri Eleonorom. Kako tvrdi, djevojčica ga je podsjetila na humanitarnu akciju iz 2009. godine, kada je prikupljen novac za školske udžbenike splitskoj djeci.

– Dobro jutro svima. Danas je prvi dan škole. Dica su jutros otišla u školu, sretno im svima posebno prvašićima – započeo je Kerum.

Potom je prepričao razgovor s kćeri, koja ga je, prema njegovim riječima, pitala zašto se na početak školske godine ne govori o akciji koju je organizirao s Oliverom Dragojevićem.

– A kako se nije sjetio danas kad je prigoda, početak škole, kako ste prije 17 godina Oliver i ti skupili 7 milijuna kuna za knjige za djecu Splita? – prenio je Kerum njezine riječi.

– Nisam joj znao odgovoriti – dodao je.

Akcija iz 2009. godine

Kerum je uz objavu priložio fotografiju s Oliverom Dragojevićem iz 2009. godine, podsjećajući na akciju „Darujmo knjige djeci”.

Te je godine Grad Split organizirao prikupljanje sredstava za nabavu školskih udžbenika nakon što je država ukinula besplatne udžbenike za sve učenike. Na donatorskoj večeri, na kojoj je nastupio Oliver Dragojević, objavljeno je da je prikupljeno sedam milijuna kuna. Novac je bio namijenjen nabavi udžbenika za splitske učenike iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Kerum je u nastavku današnje objave iznio niz kritika na račun novinara i uredništva te ustvrdio da se protiv njega i njegovih tvrtki vodi progon. Naveo je da su pojedine institucije već donijele rješenja nepovoljna za njegove tvrtke, a najavio je i da će ubuduće pisati objave „u nastavcima”.