Kerum iznio obranu pred USKOK-om, odluka o istražnom zatvoru - sutra

Nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum danas je u prostorijama USKOK-a u Splitu iznio svoju obranu u sklopu istrage koja se protiv njega vodi zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela.

Prema dostupnim informacijama, Kerum je tijekom ispitivanja iznio obranu te je poručio kako se ne smatra krivim za djela koja mu se stavljaju na teret.

Nakon dovršenog ispitivanja, USKOK će odlučiti o daljnjim procesnim radnjama, dok će se o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora sutra odlučivati.

U ovom procesu Keruma zastupa odvjetnik Željko Gulišija.

Podsjetimo, Kerum je uhićen na brodu u Veloj Luci gdje je boravio s obitelji i uživao u manifestaciji Trag u beskraju koja se osmu godinu zaredom održava u čast Olivera Dragojevića. Gliserom je prebačen u Split, a zatim je prisustvovao pretragama - onoj u njegovoj kući na Mejama te u prostorijama konobe Pršut u Kaštelima. Nakon toga je prebačen u prostorije USKOK-a u zgradi Županijskog suda u Splitu.