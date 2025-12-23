Kerum iz izdvojenog dijela zatvora na Bilicama: 'Počasti sve pečenim!'

Nije (pre)teško pao boravak na Bilicama našem nekadašnjem poteštatu, ali i vladajućem u aktualnom koalicijskom sporazumu, i u Splitu i u Županiji: kod 'komandira', kako se familijarno oslovljava pravosudne policajce zadužene za red i mir u zatvorskom sustavu, Željko Kerum se već raspitivao može li počastiti sve u zatvoru 'pečenim za Božić'.

Očigledno je pretpostavljao da Visoki prekršajni sud u Zagrebu neće uvažiti njegovu žalbu, da će 'odguliti' svih dosuđenih 15 dana zatvora zbog izazivanja prometne (lakše), bijega s mjesta nesreće te vožnje dok mu je dozvola zbog negativnih bodova oduzeta... No, u zatvoru na Bilicama ionako imaju pojačan meni tijekom blagdana pa neće morati častiti Rico svoju novootkrivenu 'biračku bazu'... Nije šala, 300-tinjak zatvorenika plus ponešto čuvara, eto lijepog broja glasača kojima će Kerum biti 'ljudina' na idućim izborima.

Iako odavno boravak u zatvoru na Bilicama nije najugodniji (sanitarni čvorovi su samo do pola visine ograđeni tako da se praktički obavlja nužda dok se gledaju ostali cimeri u ćeliji, ćeliji koja često ima i previše kreveta na kat), posljednje dvije i pol godine nije samo lišavanje slobode kazna za zatvorenike i pritvorenike. Ne, najezde stjenica uprava se nikako ne može riješiti pa ni bacanjem svih madraca. Za efikasnu dezinsekciju bilo bi potrebno iseliti sve s Bilica na određeno vrijeme dok se objekt ne tretira otrovima, no to je praktički nemoguće zbog opterećenosti zatvorskog sustava u cijeloj državi. Također, zatvor je pun pripadnika raznih bandi i frakcija, najčešće onih koji se bave preprodajom droga na manjem ili višem nivou, ali i ucjenama, prijetnjama, pokušajima ubojstava,...

Uglavnom, sitne ribe loše prolaze iza rešetaka, a zatvorski čuvari su malobrojni i preopterećeni da često nemaju ni vremena i volje intervenirati u takvim slučajevima po pojedinim ćelijama.

Kerum je pak sve samo ne sitna riba. Preventivno ipak, kako neslužbeno doznajemo od osoba unutar sustava, popularni Rico nije smješten među običnu populaciju nego u izdvojeni, tzv 'ženski' dio zatvora. Dobro, još niti tjedan dana i ponovno će uživati u neograničenom pogledu na nebo i bogatu novogodišnju trpezu, a možda ga ovaj kratki boravak u zatvoru 'otrijezni' pa prepusti upravljač profesionalnom vozaču kojeg ima na plaći dok je bez vozačke...