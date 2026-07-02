Kerum imao žestok istup: "Ovo je čisti politički progon, ako treba, tražit ću politički azil"

Predsjednik HGS-a Željko Kerum jutros je održao konferenciju za medije na kojoj je žestoko komentirao posljednje sudske postupke, medijske napise, političke odnose u Splitu, GUP, koaliciju s HDZ-om te svoj odnos prema gradu i javnom novcu. Konferencija je održana nakon poziva koji je HGS uputio medijima. Kerum je poručio da se protiv njega, kako tvrdi, vodi politički progon te je u više navrata istaknuo da ga se, kako kaže, "neće nitko riješiti".

"HGS sve prihode usmjerava prema potrebitima"

Na početku obraćanja Kerum je kazao kako je posljednjih dana u medijima pročitao "dosta toga lošega" te da želi javno iznijeti svoju stranu priče. "Jučer sam pročitao dosta toga lošega u medijima u zadnje vrijeme. Želim reći neke svoje stvari. Želim biti jasan i konkretan", kazao je Kerum.

Podsjetio je da HGS puni 16 godina od njegove pobjede na izborima za splitskog gradonačelnika. "Stranka je sve prihode usmjerila prema potrebitima, siromasima, penzionerima. Kao gradonačelnik nisam napravio nikakav trošak gradu, nisam jeo, pio, spavao na račun grada. Napravio sam velike stvari za grad koje će ostati vječno, kao što je križ na Marjanu. Na to sam najviše ponosan i neki ljudi i dušmani to ne vole. Nadam se da neće doći neki dušmani koji će taj križ maknuti", kazao je. Kerum je ustvrdio i da, dok je bio gradonačelnik, nije primao plaću, nego ju je, kako kaže, davao potrebitom građaninu. "Kada sam bio gradonačelnik, svoju plaću nisam primao, nego sam davao cjelokupnu plaću gospodinu Jakovu koji je bio potrebit. To tadašnja tajnica iz Grada Splita zna", rekao je.

"Sutkinja je unaprijed znala presudu"

Kerum se osvrnuo i na prometnu nesreću koju je imao prije Božića, kada je napustio mjesto nesreće.

"Prije Božića sam napravio prometnu nezgodu gdje sam napustio mjesto prometne nezgode. Nije bilo ozlijeđenih, bila je manja materijalna šteta. Čekali su popodne da bi došla sutkinja Radovani koja je unaprijed znala presudu. Kazala mi je da će mi lijep biti Božić. Ja sam odslužio što sam imao, išao sam u zatvor i izašao sam", kazao je Kerum.

Tvrdi da su nakon toga krenuli novi napadi na njega. "Nakon toga su krenuli napadi na mene, a ja sam ukazivao na malverzacije koje su se u vremenu gradonačelnika Ivice Puljka događale. Ova sutkinja je ponovno dobila ovaj predmet i osudila je moju stranku. Tko je namjestio da baš ova gospođa Radovani dobije predmet i ponovno jučer osudi moju stranku kao što je nedavno mene? To nije slučajno", poručio je.

"Neki predmeti stoje u ladici godinama, ali Kerum je uvijek prioritet"

Kerum tvrdi da se predmeti koji se odnose na njega rješavaju iznimno brzo, dok drugi, kako kaže, stoje u ladicama. "Neki predmeti stoje u ladici mjesecima, godinama, ali Kerum je uvijek prioritet. U Kaštelima ono što sam radio, nisam napravio štetu gradu i državi niti jedne kune, samo sam štetu napravio sebi. Ovo je moj trošak i moja šteta, a u roku od 10 dana DORH pokrene istragu i dobije predmet gdje je u pitanju obično seosko gospodarstvo", rekao je.

Kerum tvrdi da političkim strukturama smeta upravo on. "Ovdje ljudima smeta Željko Kerum, političkim strukturama, kada sam rekao da neću prihvatiti izmjene GUP-a kojima je Ivica Puljak pogodovao. DORH-u su interesantni crkvica i bazen. Ovo je politički progon Keruma. Ako treba, tražit ću politički azil. Ovo za državu nije normalno, ljudski i pošteno", kazao je. Kerum je u nastavku istupa prozvao političke protivnike, ponovno ih povezujući s gradskim stanovima i GUP-om. "Zašto se ne govori o onome koji je potpisao da mu otac živi u gradskom stanu, o onome koji je GUP namjestio za svoje interese i interese svojih?" upitao je Kerum. Dotaknuo se i medijskih napisa o Rogoznici. "Novinar jedan je kazao da sam ja u Rogoznici uzurpirao obalu, ali to nije istina. Ja nisam uzurpirao obalu, to je moje vlasništvo", kazao je. Kerum tvrdi da su mu medijski napisi napravili poslovnu štetu. "Najjači hrvatski hotelski lanac je odustao od suradnje zbog natpisa u medijima. Nadam se da će sada naletjeti jedan sudac koji nije politički aktivan", rekao je.

"Nisam popio kavu na račun grada"

Kerum je ponovno naglasio da, kako tvrdi, nikada nije koristio gradski novac za osobne potrebe.

"Nisam popio kavu na račun grada, nisam ništa loše napravio na račun grada. Gone me na privatnom obilježju, za razliku od onih koji žive u gradskim stanovima, gdje njihovi roditelji žive u gradskim stanovima. Pravno ću se potpuno zaštititi. Ovo je čisti politički progon na mene", kazao je.

Posebno je oštro reagirao na spominjanje svoje obitelji u medijskim tekstovima. "Ako netko spominje moje maloljetno dijete u novinarskom članku, taj će za to odgovarati. Taj tko je to pisao i objavio. Mi ćemo se naći na sudu, a to što on onako neuk i zločest, po nalogu Ivoševića i Puljka, piše, neka piše što god hoće, ali naći ćemo se na sudu", poručio je Kerum.

Kerum je komentirao i aktualnu političku situaciju u Splitu, posebno suradnju HGS-a i HDZ-a. "Mene se četiri godine nije spomenulo kada je Ivica Puljak bio na vlasti. Tada nismo sudjelovali u vlasti i tada je svima sve bilo dobro. Kada je HDZ došao na vlast i ušli smo u suradnju, odmah je problem. Kada sam ukazivao na probleme na Žnjanu, na malverzacije, odmah je problem", rekao je.

Poručio je da ga se politički ne može srušiti. "Mene se neće nitko riješiti. Možemo se nekad u nečemu ne slagati, moja obitelj, moji ljudi stoje iza mene i mene se neće nitko nikad riješiti. Neće propasti koalicija i dio HDZ-a koji je na strani Puljka i Ivoševića mene neće srušiti. Koalicija se neće srušiti, to je sigurno. To neka svima bude jasno", kazao je. Kerum je još jednom ponovio da jučerašnju presudu vidi kao politički motiviranu. "Jučerašnja presuda je čisti politički progon. Jasno je da se neki predmeti drže u ladici, a moj se predmet riješi u 10 dana. Čisti progon, čisti politički progon", poručio je.

"GUP mora biti za građane, a ne za političke strukture"

Na kraju konferencije Kerum se osvrnuo i na izmjene GUP-a, poručivši da će HGS podržati izmjene tek kada, kako kaže, svi građani Splita dobiju uvid u svoje parcele. "Izmjene GUP-a dobit će našu podršku kada svi građani grada Splita dobiju uvid u svoje parcele. Tek tada će se znati i moći govoriti o GUP-u. GUP je za građane, a ne za neke političke strukture kojima će se pogodovati", zaključio je Kerum.