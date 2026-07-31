Kerum i Polić pušteni na slobodu, za Igora Sapunara zatražen istražni zatvor

Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum te Andrija Polić, aktualni predsjednik Splitskog saveza športova i nekadašnji službenik Grada Kaštela, nakon ispitivanja u USKOK-u pušteni su na slobodu. Tužiteljica USKOK-a za njih nije zatražila određivanje istražnog zatvora. Istražni zatvor zatražen je jedino za Igora Sapunara, Kerumova nećaka, i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. O prijedlogu tužiteljstva odlučivat će sudac istrage Županijskog suda u Splitu Zoran Ivanišević. Ročište je zakazano za danas u 14 sati, nakon čega će biti poznato hoće li Sapunar završiti u istražnom zatvoru.

Tko su osumnjičenici?

Željko Kerum poznati je splitski poduzetnik, bivši gradonačelnik Splita te osnivač i predsjednik Hrvatske građanske stranke. Andrija Polić aktualni je predsjednik Splitskog saveza športova. U razdoblju obuhvaćenom istragom radio je kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u nadležnom upravnom odjelu Grada Kaštela.

Igor Sapunar Kerumov je nećak, a u istrazi je, kao i Kerum, osumnjičen zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti.

Istraga zbog legalizacije objekata

Podsjetimo, USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i splitskog SSKOK-a pokrenuo istragu protiv trojice hrvatskih državljana zbog sumnje na nezakonitosti povezane s legalizacijom protupravno izgrađenih objekata na području Kaštela. Istražitelji su tijekom četvrtka provodili pretrage i druge dokazne radnje. Kerum je prethodno uhićen na Korčuli, dok su istragom obuhvaćeni i njegov nećak Sapunar te Polić, koji je u vrijeme spornih postupaka radio u Gradu Kaštelima.

Kerum i Polić sada će se braniti sa slobode, dok će odluka o daljnjoj sudbini Igora Sapunara biti donesena nakon ročišta pred sucem istrage.