Prosvjed ispred stana bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića dobio je novi nastavak na društvenim mrežama. Ivošević je objavio snimku na kojoj Dražen Keleminec priznaje da je tijekom okupljanja zvuk iz stana bio glasniji od njihova ozvučenja.

Nakon nesvakidašnjeg prosvjeda održanog ispred zgrade u kojoj živi Bojan Ivošević, na društvenim mrežama pojavila se nova snimka koja je ponovno privukla pozornost javnosti.

Objavio ju je upravo Ivošević, a u njezinu je središtu izjava Dražena Keleminca, predsjednika Autohtone – Hrvatske stranke prava, koji se osvrnuo na glazbu što je tijekom prosvjeda dopirala s drugog kata zgrade.

„On nas je dočekao sa svojim zvučnikom gore na drugom katu pa je bio jači od nas radi zvuka gornjega“, rekao je Keleminec.

Umjesto rasprave, odgovor sa zvučnika

Podsjetimo, Keleminec i njegovi pristaše okupili su se ispred Ivoševićeva doma kako bi izrazili nezadovoljstvo njegovim političkim istupima i javnim djelovanjem.

No prosvjed nije protekao onako kako su organizatori možda očekivali.

Ivošević je okupljenima odgovorio puštanjem glazbe i različitih zvučnih snimki iz svojeg stana. Tako su se tijekom okupljanja mogli čuti glazbeni hitovi, cirkuske melodije, ali i reklama za hemoroide.

Prizori s prosvjeda ubrzo su završili na društvenim mrežama, a posebno je pozornost privukao način na koji je bivši dogradonačelnik odlučio reagirati na okupljanje pred svojim domom.

Keleminčeva izjava postala novi povod za objavu

Nakon prosvjeda Keleminec je komentirao ono što se događalo, pritom priznajući da je Ivoševićevo ozvučenje bilo glasnije.

Ivošević je tu izjavu izdvojio i objavio u novom videu, nastavljajući tako niz objava povezanih s prosvjedom.

U snimci se ponovno pojavljuju i glazbeni isječci kojima je odgovarao prosvjednicima, među njima i pjesma „Odlazi cirkus“ Đorđa Balaševića.

Prosvjed koji je završio drukčije od očekivanog

Ivošević je ranije podijelio i snimku na kojoj se vidi kako dio okupljenih pleše uz glazbu koja se čula iz njegova stana, uz napomenu da prizor nije montiran.

Umjesto isključivo političkih poruka, u javnosti su tako ostali zabilježeni i neobični trenuci s okupljanja, a Keleminčeva izjava o nadglasavanju sada je postala još jedan povod za komentare.

Sudeći prema novoj objavi, Ivošević je odlučio da priča o prosvjedu ispred njegova stana neće završiti odlaskom prosvjednika.