Keleminec ponovno pred domom Dalije Orešković, ona ga dočekala Domaćicom i Pelinkovcem: "Slobodno se poslužite"

Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je da su Dražen Keleminec i članovi A-HSP-a ponovno prosvjedovali ispred njezina doma. Ovoga puta odgovorila im je ironičnom gestom – iznijela je Domaćicu i Pelinkovac, uz poruku kojom je kritizirala njihov prosvjed, ali i odgovornost premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a za takve događaje.

"Evo Keleminca ispred moga doma, opet.

Da je Kelemincu stalo do branitelja, u čije ime navodno prosvjeduje, ne bi bio ovdje, već bi prosvjedovao bi ispred Hrvatskog sabora protiv HDZ-ove većine koja je nedavno odbila prijedlog stranke Možemo, kojeg sam i ja podržala, da se ispravi nepravda prema braniteljima koji primaju manje mirovine, iako su osim braniteljskog staža, nakon Domovinskog rata ostvarili i mirovinski staž te su uplaćivali u sustav mirovinskog osiguranja, dakle dakle dali su nam više, a država im daje manje.

Ali ne. Keleminac opet ispred moga doma napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji naše Hrvatske. Naravno, uz prisutnost policije. Da je država postupila po prijedlogu Splitske policije koja je nakon što ih je Keleminac nedavno na prosvjedu protiv Borisa Dežulovića napao, te je zbog toga tražila da se Klemincu odredi zatvor, Keleminac danas ne bi bio ovdje. No Plenkoviću je u interesu da je Keleminac danas tu.

Kako bi naglasila apsurd ove situacije, Kelemincu sam pripremila Keleminčevo. Ponudila sam mu Domaćica kekse i Pelinkovac, uz poruku koju možete pročitati u prilogu.

A s ozbiljnim posljedicama ovakvog iživljavanja obračunat ću se s onima koji su za to odgovorni, s Plenkovićem i HDZ-om. U utorak u sabornici, u slobodnom iznošenju stajališta", zaključila je Orešković uz priloženu poruku: