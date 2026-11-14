Keleminac najavio prosvjed pred Ivoševićevim stanom, stigao odgovor: "Ne kasnite, moram na Bačvice"

Autohtona – Hrvatska stranka prava najavila je prosvjed ispred stana bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. On im je odgovorio objavom na društvenim mrežama, uz niz ironičnih opaski na račun organizatora.

Autohtona – Hrvatska stranka prava, koju predvodi Dražen Keleminac, uputila je javni poziv na prosvjed ispred stana bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

Prema objavljenom pozivu, prosvjed je najavljen za subotu, 21. studenoga 2026. godine, u 11 sati na Kruševića gumnu u Splitu. Organizatori su najavili okupljanje na Narodnom trgu, odnosno Pjaci, između 10 i 10.30 sati, nakon čega bi sudionici zajedno krenuli prema mjestu prosvjeda.

Keleminčeva stranka: "Pravaši i domoljubi mu uzvraćaju istom mjerom"

U pozivu organizatori navode da prosvjed organiziraju zbog Ivoševićeva odnosa prema novinaru Borisu Dežuloviću te njegovih navodnih postupaka prema političkim protivnicima.

"Bojan Ivošević brani neprijatelja Hrvatske Borisa Dežulovića, a pošto ima običaj političkim protivnicima prosvjedovati i zvoniti na interfon u pola noći, pravaši i domoljubi mu uzvraćaju istom mjerom ispred njegovog stana uz domoljubne pjesme!", stoji u pozivu ekipe koja je prosvjedovala i ispred stana Dalije Orešković.

Ivošević: "Možete doći pogledati cirkus besplatno!"

Na najavu prosvjeda Ivošević je odgovorio u svom prepoznatljivom ironičnom tonu, usporedivši najavljeno okupljanje s cirkusom.

"Dragi sugrađani za razliku od panoramskog kotača, bez da trošimo javni novac, iduću subotu na Kruševića gumnu možete doći pogledati cirkus besplatno!

Rijetko kad možete tako zorno vidjeti kako je Kruševića gumno izgledalo za vrijeme pleistocena.

Molim organizatore jedinstvenog prosvjeda protiv oporbe da ne kasne, jer u podne moram biti na Bačvicama.

Srdačan pozdrav. P.s. Nemam interfon", napisao je Ivošević.