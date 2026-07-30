Kelam prozvao Šutu i HDZ: "Koalicijski partner vam je priveden, a vi se skrivate iza priopćenja, zamjenika ili bilo koga trećeg"

Mostov gradski vijećnik u Splitu Franko Kelam reagirao je na privođenje Željka Keruma, poručivši da političku odgovornost moraju preuzeti oni koji su Keruma vratili u središte splitske politike, oslonili većinu na njegove vijećnike i njegovoj stranci prepustili mjesto predsjednika Gradskog vijeća.

„Jutros sam se probudio i pomislio da nema šanse da će me netko 2026. godine pitati da komentiram Željka Keruma. Ali Split nas uvijek nekako uspije iznenaditi. Željko Kerum nije moja politička tema. O njemu trebaju govoriti oni koji bez njegovih ruku ne mogu sastaviti većinu i koji su njegovoj stranci prepustili jednu od najvažnijih funkcija u Gradu“, rekao je Kelam.

"Građani imaju pravo čuti je li to i dalje partner s kojim namjeravate voditi Split"

Od gradske vlasti zatražio je jasan odgovor nastavlja li se suradnja s Kerumovom strankom nakon njegova privođenja.

„Koalicijski partner vam je priveden, a vi se skrivate iza priopćenja, zamjenika ili bilo koga trećeg. Građani imaju pravo čuti je li to i dalje partner s kojim namjeravate voditi Split“, poručio je.

Kelam je odbacio pokušaje da se cijeli slučaj svede na pitanje nekoliko četvornih metara ilegalnog objekta. Prema njegovim riječima, srž problema je sumnja da je politički utjecaj korišten za osobnu korist i interese uskog kruga ljudi.

„Da je problem samo u pet četvornih metara, pola Dalmacije bilo bi pod istragom. Ovdje se govori o mogućem korištenju političkog utjecaja za privatne interese. Nakon petnaest godina političkog i interesnog partnerstva Keruma i HDZ-a na različitim razinama, neozbiljno je danas glumiti iznenađenje zbog jednog ilegalnog objekta“, rekao je Kelam.

Ocijenio je da ovaj slučaj nije izoliran, nego posljedica političkog modela u kojem se javni interes podređuje dogovorima, podjeli funkcija i održavanju većine.

„S jedne strane gledali smo što je Kerum dobivao kroz politički utjecaj, a s druge što je HDZ kroz takve odnose politički naplaćivao. O kaznenoj odgovornosti odlučuju institucije i sudovi, ali politička odgovornost postoji već danas, posebno za one koji su takve ljude odabrali za partnere i s njima odlučili voditi grad“, istaknuo je.

Zaključio je da Split mora izaći iz političkog kruga u kojem se godinama ponavljaju isti ljudi, isti odnosi i ista opravdanja.

„Split treba ljude koji imaju obraza reći što misle, stati iza svojih odluka i raditi za javni interes, a ne za vlastite kombinacije. Sve drugo već smo gledali. Reprize su građanima odavno dosadile“, zaključio je Kelam.