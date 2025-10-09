Kelam prozvao gradonačelnika Šutu: "Gdje je 6.000 obećanih parkirnih mjesta?"

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik Mosta Franko Kelam uputio je gradonačelniku Tomislavu Šuti opsežno vijećničko pitanje o provedbi najavljenog plana za 6.000 novih parkirnih mjesta u gradu. Kelam je podsjetio na Šutino javno obećanje i zatražio konkretne informacije o fazama, lokacijama i rokovima realizacije, upozorivši na rastuće nezadovoljstvo građana zbog kroničnog manjka parkirališnih kapaciteta.

"Pozivam se na Vaše javno obećanje o osiguravanju 6.000 novih parkirnih mjesta u Gradu Splitu te na aktualno nezadovoljstvo stanovnika pojedinih kvartova zbog kroničnog manjka parkirališta", poručio je Kelam.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građani s Plokita i Siromašne najavljuju prosvjed

Vijećnik je posebno istaknuo kako se situacija u nekim dijelovima grada, poput Plokita i Siromašne, pogoršava te da su građani iz tih kvartova najavili prosvjed. U najavi prosvjeda, kako navodi, izrijekom se spominje obećanje gradonačelnika o novim parkiralištima, ali "bez vidljivih konkretnih planova i rokova".

"Šuta obećava 6.000 novih parkirnih mjesta, ali bez vidljivih konkretnih planova i rokova", citirao je Kelam iz najave građanske inicijative.

U svom pisanom pitanju Kelam od gradonačelnika traži precizne i provjerljive informacije o svakom aspektu plana. Postavio je osam konkretnih pitanja, među kojima su:

Točne lokacije na kojima se planira gradnja – bilo da je riječ o garažama, nadzemnim parkiralištima ili park&ride sustavima – uz procjenu broja mjesta po lokaciji i redoslijed prioriteta. Stanje projektne dokumentacije – idejna rješenja, izrada projekata, dozvole te imovinsko-pravni odnosi. Izvori financiranja i okvirna vrijednost svake lokacije, uz dinamiku osiguranja sredstava. Realni rokovi za početak i završetak radova, te broj novih mjesta planiranih do kraja 2025., 2026. i 2027. godine. Privremene mjere rasterećenja, poput privremenih parkirališta ili reorganizacije režima parkiranja, osobito za područja s najvećim pritiskom. Uloga mjesnih odbora i građanskih inicijativa – kako su uključeni u proces i koje su njihove sugestije prihvaćene. Objavljivanje jedinstvenog plana s GIS kartom svih lokacija, faza i rokova, te mjesečna izvješća o napretku. Obrazloženje razloga zastoja pojedinih projekata, bilo da su administrativni, tehnički ili financijski, uz prijedloge novih rokova.

"Građani traže transparentnost i vjerodostojnost"

Kelam je naglasio važnost transparentnosti i javne dostupnosti informacija, ističući da građani imaju pravo znati kada i gdje će se graditi najavljena parkirališta.

"Molim da na ovoj sjednici iznesete jasne i provjerljive informacije te da mi u pisanom obliku, u propisanom roku, odgovorite na postavljena pitanja", rekao je Kelam, dodajući kako očekuje i usmeno očitovanje gradonačelnika na samoj sjednici.